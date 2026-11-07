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Ligue 1
team-logoAngers
Stade Raymond Kopa
team-logoNice
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Saksikan Angers vs. Nice secara langsung hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini di TV dan melalui streaming langsung?

Angers vs Nice
Angers
Nice
Ligue 1

Panduan lengkap cara menonton pertandingan Angers vs Nice secara langsung di Ligue 1 hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Ligue 1 - Pekan 10
Stade Raymond Kopa

Angers dan Nice bertemu di Stade Raymond Kopa pada Minggu, 8 November 2026, dalam laga Ligue 1 yang penting bagi kedua klub di ujung klasemen yang berbeda.

Angers berada di peringkat ke-15 dan datang dengan performa buruk setelah kalah dalam tiga dari lima laga liga terakhir. Kekalahan 2-0 dari Lyon akhir pekan lalu menjadi pertandingan terbaru mereka. Angers juga kebobolan 13 gol dalam lima laga terakhir, catatan yang menunjukkan rapuhnya pertahanan mereka.

Nice, yang berada di peringkat kedelapan, datang dengan kondisi yang sangat berbeda. Tim asuhan Olivier Pantaloni memenangi empat dari lima laga Ligue 1 terakhir, termasuk kemenangan 5-2 atas Rennes dan 2-1 di kandang Brest. Mereka tampak seperti tim yang berbeda dalam beberapa pekan terakhir.

Rekor pertemuan berpihak kepada tim tamu. Nice memenangi pertemuan terakhir kedua tim dengan skor 2-0 di stadion yang sama pada Maret 2026. Mereka juga memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir di Ligue 1.

Bagi Angers, pelatih Stephane Gilli membutuhkan respons dari timnya. Angers hanya mencetak tiga gol dalam lima laga terakhir dan harus meningkatkan performa secara signifikan untuk meraih hasil dari pertandingan ini.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Angers vs Nice, termasuk waktu kick-off, pilihan siaran langsung, kabar tim, dan performa terkini.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Angers vs Nice

5-4-1
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Angers
SCO
Formasi
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Nice
NCE
3-4-2-1
A. LopesA. LopesL. Rao-LisoaL. Rao-LisoaC. ArcusC. ArcusJ. KaluluJ. KaluluO. CamaraO. CamaraJ. LefortJ. LefortY. BelkhdimY. BelkhdimB. van den BoomenB. van den BoomenA. SbaiA. SbaiH. BelkeblaH. BelkeblaP. PeterP. PeterY. DioufY. DioufM. AbdelmonemM. AbdelmonemY. NdayishimiyeY. Ndayishimiyeteam-logoX. MandzaJ. ClaussJ. ClaussH. BoudaouiH. BoudaouiM. AmouraM. AmouraN. NkounkouN. NkounkouA. WitselA. WitselS. DiopS. DiopE. WahiE. Wahi
Nice crest
Nice
NCE
5-4-1
Angers

Susunan Pemain Utama

Nice

Manajer

  • S. Gilli
  • O. Pantaloni

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