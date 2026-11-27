Cara menonton Angers vs Lens dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 12 28 Nov 2026 - 11.15 Stade Raymond Kopa

Angers menjamu Lens di Stade Raymond Kopa dalam laga Ligue 1, dengan kedua klub datang setelah mencatatkan serangkaian hasil buruk.

Tim asuhan Stephane Gilli berada di posisi ke-17 dan kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya di liga. Kekalahan terbaru mereka adalah 4-0 dari Paris FC pada 22 November, dan mereka hanya mencetak dua gol sepanjang periode tersebut.

Catatan pertahanan mereka lebih buruk. Angers kebobolan 13 gol dalam lima pertandingan, termasuk lima gol saat menghadapi Marseille pada Oktober.

Lens berada di posisi ke-11 dan menghadapi masalah serupa. Tim asuhan Didier Digard kalah 3-1 di markas RB Leipzig dalam laga Liga Champions pada Selasa, empat hari setelah bermain imbang 1-1 dengan Toulouse di Ligue 1.

Hasil imbang itu menjadi satu-satunya poin mereka dari lima pertandingan terakhir. Kekalahan 9-1 di markas Como pada awal bulan ini masih membayangi musim mereka.

Namun, rekor pertemuan berpihak kepada Lens. Mereka mengalahkan Angers dalam masing-masing dari lima pertemuan terakhir, yang terbaru dengan skor 5-1 pada Maret.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Informasi siaran resmi untuk pertandingan ini belum tersedia. Detail saluran TV dan live streaming akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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