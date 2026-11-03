Cara menonton Al-Wahda vs Al Khalidiyah dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 4 4 Nov 2026 - 11.00

Al-Wahda dan Al Khalidiyah kembali bertemu di AFC Champions League Two. Tim asal UEA itu ingin melanjutkan performa apiknya di kompetisi kontinental saat menghadapi wakil Bahrain.

Al-Wahda menghadapi laga ini setelah meraih lima kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pertemuan terakhir mereka dengan lawan yang sama berakhir dengan kemenangan 2-1, dan saat ini mereka memuncaki klasemen Grup A AFC Champions League Two.

Al Khalidiyah datang dengan kondisi berbeda di pentas kontinental. Mereka kalah 2-1 dari Al-Wahda pada pertemuan sebelumnya dan takluk 3-1 dari Kuwait SC dalam laga grup AFC Champions League Two terakhir mereka, sehingga kini berada di posisi keempat grup.

Di kompetisi domestik, tim asal Bahrain itu menunjukkan ketangguhan lebih besar. Kemenangan 2-0 atas Manama di 1. Division pada 31 Oktober menunjukkan bahwa mereka tetap mampu bersaing di liga domestik, meski kiprah mereka di kompetisi kontinental tersendat.

Bagi Al-Wahda, konsistensi menjadi ciri utama penampilan mereka belakangan ini. Kemenangan atas Nasaf Qarshi dan Kuwait SC di fase grup, ditambah kemenangan domestik atas Khorfakkan dan Al Fujairah, menunjukkan skuad mereka tengah bermain dengan percaya diri.

Pertemuan kembali ini memberi Al Khalidiyah kesempatan untuk bangkit setelah kekalahan sebelumnya, meski performa Al-Wahda menjadikan mereka tim yang harus dikalahkan di Grup A.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara dan tempat menonton pertandingan AFC Champions League Two ini.

Kabar tim dan skuad