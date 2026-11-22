Cara menyaksikan Al-Shamal vs Al Ahli dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Virtual Private Network (VPN) dapat membantu.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Gunakan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk dan temukan siaran. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 23 Nov 2026 - 11.00

Al-Shamal menjamu Al Ahli pada laga kelima fase grup Liga Champions Asia Elite, Senin, 23 November 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Al Bayt, dengan kick-off dijadwalkan pukul 19.00 waktu setempat.

Al-Shamal menghadapi laga ini dengan performa yang naik turun. Tim asuhan David Prats bermain imbang 1-1 melawan Al Ahli di Stars League beberapa hari lalu. Meski kemenangan 5-0 atas Al-Sailiya memberi sedikit dorongan, mereka kesulitan tampil konsisten di kompetisi tingkat benua.

Al Ahli datang setelah meraih hasil penting. Tim asuhan Marino Pusic mengalahkan Al Nassr 3-1 di Saudi Pro League pada Jumat. Ivan Toney mencetak gol ke-14-nya musim ini lewat titik penalti untuk membantu memastikan kemenangan dan mengangkat klub ke posisi keempat klasemen domestik.

Performa Toney musim ini luar biasa. Pemain timnas Inggris itu telah mencetak 15 gol dalam 16 penampilan di semua kompetisi. Ketajamannya membuat Al Ahli menjadi lawan berbahaya, bahkan saat bermain tandang.

Bagi Al-Shamal, pentas tingkat benua menjadi kesempatan untuk melanjutkan momentum mereka di kompetisi domestik. Catatan mereka di fase grup masih berada di bawah tekanan, dan hasil positif di Stadion Al Bayt akan sangat membantu menjaga peluang mereka untuk lolos.

Simak informasi lengkap tentang cara menyaksikan Al-Shamal vs Al Ahli berikut ini.

Kabar tim dan skuad