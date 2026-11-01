Cara menonton Al-Sadd vs Al Ahli dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 4 2 Nov 2026 - 11.00

Al-Sadd dan Al Ahli bertemu di Stadion Jassim Bin Hamad, Doha, dalam Liga Champions Asia Elite. Kedua klub sama-sama memburu poin di fase grup kompetisi kontinental tersebut.

Al-Sadd asuhan Razvan Lucescu datang dengan performa yang naik turun setelah kalah 2-0 dari Al Hilal dalam laga terakhir mereka di Liga Champions Asia Elite. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Al Qadsiah pada pertandingan kontinental terakhir mereka sebelum laga ini. Kiprah mereka di kompetisi domestik juga tidak konsisten, dengan kekalahan 2-3 dari Al-Duhail dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Al-Shamal.

Al Ahli, yang dilatih Marino Pusic, memasuki pertandingan ini setelah memenangi empat dari lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 6-1 dari Al Shabab di Liga Pro Saudi, tetapi sebelumnya mereka mencatatkan empat kemenangan beruntun, termasuk kemenangan 2-1 atas Al-Gharafa di Liga Champions Asia Elite.

Klub asal Arab Saudi itu berada di posisi ketiga klasemen Wilayah Barat Liga Champions Asia Elite, menempatkan mereka dalam posisi bagus untuk lolos. Sementara itu, Al-Sadd berada jauh di paruh bawah klasemen dan membutuhkan hasil positif di kandang.

Ivan Toney menjadi sosok penting dalam produktivitas serangan Al Ahli musim ini. Ketersediaannya tetap penting bagi rencana Pusic saat klub tersebut menyeimbangkan kiprah di kompetisi domestik dan kontinental.

Dua pertemuan terakhir kedua tim di kompetisi ini berakhir dengan kemenangan Al Ahli. Al-Sadd akan berupaya membalikkan tren tersebut di kandang sendiri.

Simak terus untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Al-Sadd vs Al Ahli secara langsung.

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