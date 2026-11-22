Cara menonton Al-Ain vs Esteghlal dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 23 Nov 2026 - 11.00

Al-Ain menjamu Esteghlal di Liga Champions Asia Elite. Posisi kedua tim di klasemen Wilayah Barat menjadi sorotan menjelang pertandingan.

Tim asal Uni Emirat Arab itu memuncaki klasemen dan ingin mempertahankan posisi tersebut di hadapan pendukungnya sendiri.

Tim asuhan Vladimir Ivic datang dengan performa bagus di kompetisi domestik. Mereka mengalahkan Al-Dhafra 2-1 di ADNOC Pro League pada 19 November dan hanya sekali kalah dalam lima pertandingan terakhir.

Esteghlal, yang dilatih Sohrab Bakhtiarizadeh, berada di posisi ketiga Wilayah Barat dan masih harus mengejar ketertinggalan. Hasil terakhir mereka adalah imbang 2-2 melawan Esteghlal Khuzestan di Persian Gulf Pro League.

Tim asal Iran itu mengalahkan Al-Shamal 1-0 dalam pertandingan sebelumnya di kompetisi kontinental, tetapi kalah 2-0 dari Shabab Al-Ahli Dubai sepekan sebelumnya. Konsistensi menjadi tantangan mereka.

Al-Ain juga menunjukkan ketajaman serangan mereka di kompetisi ini lewat kemenangan 4-1 atas Al Ittihad pada 2 November.

Berikut informasi yang kami ketahui tentang cara mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai siaran Al-Ain vs Esteghlal saat ini belum tersedia. Kami akan memperbarui halaman ini dengan rincian saluran TV dan streaming langsung setelah dikonfirmasi.

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