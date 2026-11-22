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Serie A - Pekan 12 22 Nov 2026 - 12.00 San Siro

AC Milan vs Frosinone disiarkan langsung di Italia. Berikut saluran untuk menyaksikan pertandingan melalui TV dan streaming.

AC Milan kembali ke San Siro pada Minggu, 22 November 2026, untuk menghadapi Frosinone saat Serie A bergulir lagi setelah jeda internasional. Tim asuhan Ruben Amorim menempati peringkat keempat klasemen dan berupaya menjaga momentum setelah menang di kandang Genoa.

AC Milan mendapat sejumlah kabar positif dari ruang perawatan menjelang pertandingan. Mike Maignan telah kembali mengikuti sebagian sesi latihan bersama tim dan kemungkinan besar akan menjadi starter di bawah mistar. Christian Pulisic baru akan kembali ke Milanello sehari sebelum pertandingan, tetapi Amorim tidak berniat mencadangkan pemain asal Amerika Serikat itu sejak awal.

Diego Moreira tengah menjadi sorotan di AC Milan. Pemain asal Belgia itu menutup jeda internasional dengan penampilan luar biasa melawan Italia di Nations League. Ia mencetak gol yang memastikan skor akhir 4-1 dan menjadi pemain terbaik dalam laga tersebut. Di liga, ia sudah mencatatkan empat gol dan tiga assist dalam tujuh penampilan.

Yunus Musah mendapat peran penting yang tak terduga di bawah Amorim. Pemain asal Amerika Serikat itu telah bermain selama 759 menit di Serie A, lebih banyak daripada Rabiot, dan tampil sebagai bek kiri darurat dengan hasil positif saat menghadapi Genoa.

Frosinone asuhan Massimiliano Alvini datang ke Milan dalam performa bagus, dengan tiga kemenangan dalam lima laga liga terakhir. Dalam periode itu, mereka hanya sekali kalah, yakni 3-0 dari Napoli, dan kini menempati peringkat keenam klasemen.

Absennya Antonio Raimondo menjadi pukulan bagi lini serang tim tamu, meski sang pemain diperkirakan pulih sebelum akhir tahun. Klub telah bergerak di bursa transfer untuk mengatasi masalah tersebut, dengan mengajukan tawaran konkret bagi seorang penyerang asal Swedia.

Berikut seluruh informasi mengenai saluran yang tersedia untuk menyaksikan pertandingan secara langsung melalui TV atau streaming.

Kabar tim

AC Milan kembali diperkuat Maignan, yang akan menjadi starter setelah mengalami masalah pada paha saat membela tim nasional. Pulisic dijadwalkan tiba di Milanello sehari sebelum pertandingan dan akan tampil sejak awal. Kondisi Pavlovic masih diragukan: bek asal Serbia itu sudah kembali mengikuti sebagian sesi latihan, tetapi keputusan untuk memainkannya sejak awal bergantung pada sesi latihan sehari sebelum laga. Diawara siap menggantikannya. Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Tomori, Chukwueze, dan Terracciano masih absen. Prediksi susunan pemain AC Milan: Bouyer; De Winter, Diawara, Gila; Modric, Musah, Moreira, Rabiot; Pulisic; Ramos, Cisse.

Frosinone tidak dapat memainkan Raimondo, Grillitsch, dan Terzic karena cedera, sementara Bracaglia menjalani skorsing. Prediksi susunan pemain tim tamu: Palmisani; Akpoguma, Oyono, Monterisi, Calvani; Kvernadze, Ghedjemis, Calo, Cichella; Schmid; Birligea.

Performa terkini

AC Milan meraih tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 2-1 atas Genoa di Serie A. Dalam periode ini, AC Milan mengalahkan Inter 3-1 dan Udinese 2-0, tetapi juga kalah telak 2-4 di kandang dari Bologna serta tersingkir dari Liga Europa setelah takluk 0-2 dari Ferencvaros. Dalam lima pertandingan tersebut, AC Milan mencetak enam gol dan kebobolan sembilan kali.

Frosinone mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di Serie A. Kekalahan terbaru mereka terjadi saat takluk 1-0 dari Cagliari, tetapi sebelum itu mereka mengalahkan Torino 2-0 dan menghantam Lecce 5-1. Hasil imbang 4-4 melawan Atalanta menunjukkan ketajaman serangan tim ini. Dalam lima pertandingan, Frosinone mencetak dua belas gol dan kebobolan tujuh kali.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 3 Februari 2024, ketika Frosinone menang 2-3 di kandang melawan AC Milan di Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, AC Milan meraih tiga kemenangan, Frosinone satu kemenangan, dan satu laga berakhir imbang. Hasil lain yang tercatat dalam data mencakup kemenangan AC Milan 3-1 di San Siro pada Desember 2023 dan hasil imbang 0-0 di Benito Stirpe pada Desember 2018.

Klasemen

Di Serie A, AC Milan saat ini menempati peringkat keempat, sementara Frosinone berada di posisi keenam klasemen.