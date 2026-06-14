Saksi mata "keajaiban penyembuhan" dan momen terburuk... Mbappé mengungkap rahasia Prancis

Kylian Mbappé, penyerang tim nasional Prancis, mengungkap sebuah kejutan besar terkait partisipasinya di Piala Dunia 2018 di Rusia, yang berhasil diraihnya bersama Les Bleus.

Timnas Prancis menghadapi timnas Belgia di semifinal Piala Dunia 2018 dan meraih kemenangan tipis berkat gol tunggal yang dicetak oleh bek Samuel Umtiti.

Kylian mengatakan bahwa ia hampir saja absen dari pertandingan semifinal tersebut, dengan menyebutkan bahwa sehari sebelum pertandingan ia tidak dapat bangun dari tempat tidur karena sakit punggung.

Dalam wawancara dengan surat kabar "Le Parisien", ia menjelaskan bahwa staf teknis timnas Prancis berusaha keras menyembunyikan kabar tersebut dari media, dan bahwa ahli fisioterapi tim, Jean-Yves Vandevalle, lah yang pada akhirnya mengizinkannya untuk bermain.

Dia berkata: "Jean-Yves Vandeval menyelamatkan saya pada tahun 2018 sebelum pertandingan semifinal. Pada malam sebelum pertandingan, saya bangun tanpa rasa sakit, tetapi saya tidak bisa bangun dari tempat tidur, tidak bisa sarapan, tidak merasakan punggung saya, dan sama sekali tidak bisa bergerak."

Dia melanjutkan: "Saya menelepon pelatih untuk memberitahunya bahwa saya tidak bisa bergerak. Dia datang bersama ahli ortopedi tim nasional Prancis, yang memberitahu saya bahwa ada beberapa tulang belakang saya yang kaku. Bagaimana bisa begitu? Saya hanya tidur saja! Saya harus berusaha menyembunyikan hal ini, terutama dari media. Jadi, saya berusaha tetap tegak sebisa mungkin meskipun saya tidak bisa berjalan dengan benar."

Bintang Real Madrid itu menambahkan: "Saya tidak berlatih sehari sebelum pertandingan, dan keesokan harinya, meskipun saya masih merasakan sedikit rasa sakit, saya berhasil bermain di pertandingan semifinal, lalu di final."

Momen-momen yang ingin diubah oleh Kylian Mbappé

Kylian Mbappé juga berbicara tentang momen-momen yang ingin ia ulangi dalam kariernya untuk mengubah hasilnya, dan meskipun secara logis ia menyebut final Piala Dunia 2022 melawan Argentina, serta final Liga Champions 2020 melawan Bayern Munich, namun ia belum menjelaskan alasan mengapa ia tidak ingin mengubah kekalahan melawan Swiss di Euro 2021.

Dia berkata: "Momen yang ingin saya ubah? Oh, ada banyak. Terutama kekalahan, karena jika saya mengalaminya lagi, mungkin bisa mengubah jalannya takdir. Misalnya, saya akan mengubah pertandingan melawan Argentina pada 2022, final melawan Bayern bersama Paris, dan semifinal melawan Dortmund. Swiss di Kejuaraan Eropa? Tidak, saya tidak akan mengubah itu. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk lolos di babak 16 besar."

Dia melanjutkan: "Masih banyak yang bisa kami lakukan. Lagipula, melihat suasananya, saya rasa kami tidak akan menang. Namun, mungkin ini adalah tim paling berbakat yang kami miliki dalam waktu yang lama, bahkan sebelum itu. Tapi saya rasa itu adalah momen terburuk yang saya alami bersama timnas Prancis dalam hal suasana. Itu memengaruhi tim."

Mbappé menyimpulkan: "Kami sering membicarakan hal ini di antara kami. Mungkin tidak terlihat jelas, tapi itu adalah momen di mana timnas Prancis paling kurang kompak sejak saya bergabung."