Chelsea mulai terbuka terhadap gagasan menjual salah satu pemain belakangnya pada periode mendatang, di tengah minat Paris Saint-Germain untuk mendapatkan jasanya, sehingga ia menjadi kandidat untuk bersaing dengan Achraf Hakimi di posisi bek kanan dalam skuat klub Prancis tersebut.

Situs "Tribuna" menyebutkan bahwa Chelsea kini bersedia mendengarkan tawaran yang sesuai untuk melepas bek kanan Malo Gusto, setelah sebelumnya menilai harga pemain tersebut sekitar 75 juta pound sterling pada bursa transfer musim panas lalu.

Laporan itu menyebutkan bahwa para pejabat klub London tersebut kini lebih terbuka untuk membahas tawaran-tawaran yang masuk bagi bek asal Prancis berusia 23 tahun itu, hal yang bisa memberi Paris Saint-Germain peluang untuk bergerak demi menuntaskan transfer tersebut.

Gusto mendapat perhatian klub Prancis itu berkat kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi di lini belakang, sebuah keunggulan yang bisa memberi pelatih opsi tambahan dalam susunan pemainnya, khususnya di posisi bek kanan yang kini ditempati pemain Maroko Achraf Hakimi.

Meski Gusto merasa nyaman di Chelsea di bawah arahan pelatih Xabi Alonso, pemain tersebut ingin mendapatkan jaminan terkait keterlibatannya secara reguler dalam susunan pemain utama, hal yang bisa memengaruhi masa depannya bersama klub Inggris itu.

Bek asal Prancis tersebut telah menjalani 141 pertandingan dengan kostum Chelsea sejak bergabung dengan tim itu dari Lyon, dan berhasil mencetak tiga gol serta menyumbang 18 assist di berbagai kompetisi.

Laporan itu tidak mengungkapkan adanya tawaran resmi dari Paris Saint-Germain, namun menjelaskan bahwa kesediaan Chelsea untuk mendengarkan tawaran bisa membuka pintu bagi pergerakan klub Prancis tersebut, yang sedang mempertimbangkan untuk memperkuat opsi pertahanannya, sementara sikap akhir Gusto tetap bergantung pada peluang bermain dan perannya di dalam tim.