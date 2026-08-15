Seperti dilaporkan surat kabar Prancis L'Equipe , The Reds ingin secepat mungkin menuntaskan transfer Ibrahim Mbaye dan Bradley Barcola.

Untuk Mbaye, tawaran disebut akan masuk ke Paris Saint-Germain akhir pekan ini, sebelum perekrutan Barcola dikejar pada pekan depan. PSG sendiri disebut siap bernegosiasi terkait kedua pemain ofensif tersebut, karena menurut laporan media yang sejalan, dua transfer penyerang, yakni Mika Godts (Ajax Amsterdam) dan Ferran Torres (FC Barcelona), disebut sudah sangat dekat dengan penyelesaian.

Rumor soal kemungkinan kepindahan Barcola ke Liverpool sudah beredar cukup lama. Lebih dari 100 juta euro bisa mengalir dari Anfield Road ke ibu kota Prancis untuk pemain 23 tahun itu, yang peluangnya mengamankan tempat inti akan semakin menurun dengan kedatangan Godts dan Torres. Pada musim panas lalu, pemain Prancis itu sudah sempat memikirkan untuk pergi, sebelum PSG menghalangi kepergiannya. Beberapa pekan lalu, ia disebut menolak perpanjangan kontraknya yang masih berlaku hingga 2028.

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Situasi Mbaye justru berbeda. Untuk pemain yang baru berusia 18 tahun itu, The Reds tampaknya harus mengatasi persaingan yang cukup besar. Di antaranya juga BVB, yang sebelumnya sudah menganggap pemain tim Piala Dunia dari Senegal itu sebagai alternatif sebelum transfer Said El Mala gagal. Kini, topik itu bisa kembali memanas di Borussia Dortmund. Selain itu, Bayer Leverkusen juga disebut menunjukkan minat karena tarik ulur transfer Moussa Diaby terus berlangsung dan kesepakatan masih jauh dari kata tercapai.

Selain itu, Manchester City juga disebut sempat memantau remaja bertalenta tinggi tersebut, yang di Paris tampaknya untuk sementara tidak lagi memiliki peluang tampil reguler. Pada musim yang baru berakhir, ia tetap mencatatkan nyaris 1.000 menit bermain di Ligue 1, tetapi di Liga Champions ia benar-benar tersisih setidaknya sejak fase gugur.

Sementara itu, Liverpool memang punya kebutuhan untuk bergerak, karena Cody Gakpo disebut sudah berada dalam pembicaraan lanjutan dengan Tottenham Hotspur soal kepindahan. BVB sendiri bukan hanya menjadikan Mbaye sebagai alternatif El Mala. Mereka juga disebut memiliki minat besar kepada Giannis Konstantelias dan Christopher Nkunku.