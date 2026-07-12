Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, Inggris membuat para suporternya menaruh harapan besar bahwa tim mereka bisa melangkah hingga akhir dan akhirnya meraih trofi emas yang berkilau itu, meski mereka harus menanggung 60 tahun penderitaan.
Setelah menjadi juara grup, usai dua kemenangan atas Kroasia dan Panama serta satu hasil imbang melawan Ghana, Inggris menyingkirkan DR Kongo, tuan rumah bersama Meksiko di Azteca, dan Norwegia melalui perpanjangan waktu pada fase gugur.
Kemenangan itu membuat mereka akan menghadapi rival lama, Argentina, dalam duel semifinal epik pada Rabu (15 Juli).
Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat-final pada 2022, tetapi bisakah mereka melangkah hingga akhir pada 2026? GOAL akan memandu Anda melalui seluruh informasi tiket Piala Dunia 2026 terbaru, termasuk bagaimana Anda bisa mengamankan kursi untuk laga-laga Inggris berikutnya dan berapa biayanya.
Menganalisis potensi jalur fase gugur Inggris mengungkap duel taktis krusial dan jadwal istirahat yang bisa membentuk perjalanan mereka di turnamen ini. Untuk mendukung prediksi bagan Anda dengan fleksibilitas finansial maksimal sejak hari pertama, membuka profil baru dengan kredit pengantar adalah pilihan ideal. Pelajari cara mengklaim deposit match bernilai tinggi menggunakan kode promo Megapari resmi kami.
Hasil Inggris di Piala Dunia 2026 dan jadwal pertandingan berikutnya
Tanggal
Pertandingan (waktu kick-off lokal)
Venue
Skor akhir / Tiket
Rabu, 17 Juni
Inggris vs Kroasia (15.00 CDT)
AT&T Stadium, Dallas
Inggris menang 4-2
Selasa, 23 Juni
Inggris vs Ghana (16.00 ET)
Gillette Stadium, Foxborough
0-0
Sabtu, 27 Juni
Panama vs Inggris (17.00 ET)
MetLife Stadium, East Rutherford
Inggris menang 2-0
Rabu, 1 Juli
Inggris vs DR Kongo (12.00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Inggris menang 2-1
Minggu, 5 Juli
Meksiko vs Inggris (18.00 CST)
Estadio Azteca, Mexico City
Inggris menang 3-2
Sabtu, 10 Juli
Norwegia vs Inggris (17.00 ET)
Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Inggris menang 2-1 (aet)
Rabu, 15 Juli
Inggris vs Argentina (15.00 ET)
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Jalur Inggris menuju final Piala Dunia 2026
Karena Inggris finis sebagai juara Grup L, berikut tanggal, waktu, dan venue tempat mereka akan bermain jika berhasil melaju ke final Piala Dunia pada 19 Juli.
Setelah kemenangan perempat-final atas Norwegia, Inggris kini menuju Atlanta untuk menghadapi Argentina pada Rabu (15 Juli).
Kedua tim telah bertemu lima kali di Piala Dunia sebelumnya, sejak edisi 1962. Meski Inggris mengalami kekalahan yang membekas dari wakil Amerika Selatan itu pada 1986 (''Hand of God'' milik Maradona) dan pada 1998 (kartu merah Beckham), Inggris memang unggul head-to-head 3-2 dalam pertemuan kompetitif tersebut.
Jika berhasil, Inggris akan menghadapi Prancis atau Spanyol di final.
Tanggal (waktu kick-off lokal)
Babak
Venue
Potensi pertandingan
Tiket
15 Juli (15.00 ET)
Semifinal
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Inggris vs Argentina
19 Juli (15.00 ET)
Final
MetLife Stadium (East Rutherford)
Pertandingan 104: TBC vs Prancis atau Spanyol
Sepatu Emas Piala Dunia 2026: klasemen terbaru
Setelah gol kedelapannya di turnamen ini, dalam laga perempat-final Prancis melawan Maroko, Kylian Mbappe kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi. Namun, para pahlawan Inggris, Harry Kane dan Jude Bellingham, yang sama-sama kini mengoleksi enam gol, masih memburu predikat top skor di Amerika Utara.
Pemain (Tim)
Jumlah gol
Pertandingan berikutnya - Tiket
Lionel Messi (Argentina)
8
vs Inggris - Tiket
Kylian Mbappe (Prancis)
8
vs Spanyol - Tiket
Erling Haaland (Norwegia)
7
Tersingkir
Harry Kane (Inggris)
6
vs Argentina - Tiket
Jude Bellingham (Inggris)
6
vs Argentina - Tiket
Ousmane Dembele (Prancis)
5
vs Spanyol - Tiket
Vinícius Júnior (Brasil)
4
Tersingkir
Julián Quiñones (Meksiko)
4
Tersingkir
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Tersingkir
Mikel Oyarzabal (Spanyol)
4
vs Prancis - Tiket
Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris
Berikut status penjualan tiket saat ini:
- Fase Penjualan Menit Terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan berjalan dengan sistem siapa cepat dia dapat. Berbeda dengan undian, ini adalah transaksi real-time. Ini adalah jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
- Official FIFA Resale Marketplace: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi suporter untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap dibuka hingga akhir turnamen.
- Pasar Sekunder: Suporter juga bisa menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering menjadi opsi terbaik untuk laga fase gugur dengan permintaan tinggi, meski harga bisa berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.
Tiket Piala Dunia Inggris: Berapa harganya?
FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026.
Tiket untuk fase grup dimulai dari hanya $60 (untuk tier suporter tertentu), sementara harga untuk final telah mencapai hingga $6.730, belum lagi pasar sekunder dan penjualan kembali yang melonjak lebih tinggi lagi dari angka tersebut.
Harga tiket Piala Dunia FIFA 2026:
Tanggal
Babak / Kategori
Rentang harga resmi
Perkiraan rentang pasar sekunder
14 Juli – 15 Juli
Semifinal
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 Juli
Perebutan tempat ketiga
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 Juli
Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
Grup L - Klasemen akhir
Peringkat
Tim
Main
M
S
K
GM
GK
SG
Poin
Status
1
Inggris
3
2
1
0
6
2
+4
7
Lolos
2
Kroasia
3
2
0
1
5
5
0
6
Lolos
3
Ghana
3
1
1
1
2
2
0
4
Lolos
4
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Tersingkir
Siapa saja yang masuk skuad Inggris di Piala Dunia 2026?
Berikut skuad resmi berisi 26 pemain yang mewakili Inggris di Piala Dunia FIFA 2026:
Posisi
Pemain
Klub saat ini
Kiper
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Bek
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Gelandang
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Penyerang
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (kapten)
Bayern Munich
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli
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