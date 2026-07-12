Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, Inggris membuat para suporternya menaruh harapan besar bahwa tim mereka bisa melangkah hingga akhir dan akhirnya meraih trofi emas yang berkilau itu, meski mereka harus menanggung 60 tahun penderitaan.

Setelah menjadi juara grup, usai dua kemenangan atas Kroasia dan Panama serta satu hasil imbang melawan Ghana, Inggris menyingkirkan DR Kongo, tuan rumah bersama Meksiko di Azteca, dan Norwegia melalui perpanjangan waktu pada fase gugur.

Kemenangan itu membuat mereka akan menghadapi rival lama, Argentina, dalam duel semifinal epik pada Rabu (15 Juli).

Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat-final pada 2022, tetapi bisakah mereka melangkah hingga akhir pada 2026? GOAL akan memandu Anda melalui seluruh informasi tiket Piala Dunia 2026 terbaru, termasuk bagaimana Anda bisa mengamankan kursi untuk laga-laga Inggris berikutnya dan berapa biayanya.

Menganalisis potensi jalur fase gugur Inggris mengungkap duel taktis krusial dan jadwal istirahat yang bisa membentuk perjalanan mereka di turnamen ini. Untuk mendukung prediksi bagan Anda dengan fleksibilitas finansial maksimal sejak hari pertama, membuka profil baru dengan kredit pengantar adalah pilihan ideal. Pelajari cara mengklaim deposit match bernilai tinggi menggunakan kode promo Megapari resmi kami.

Hasil Inggris di Piala Dunia 2026 dan jadwal pertandingan berikutnya

Tanggal Pertandingan (waktu kick-off lokal) Venue Skor akhir / Tiket Rabu, 17 Juni Inggris vs Kroasia (15.00 CDT) AT&T Stadium, Dallas Inggris menang 4-2 Selasa, 23 Juni Inggris vs Ghana (16.00 ET) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 Sabtu, 27 Juni Panama vs Inggris (17.00 ET) MetLife Stadium, East Rutherford Inggris menang 2-0 Rabu, 1 Juli Inggris vs DR Kongo (12.00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Inggris menang 2-1 Minggu, 5 Juli Meksiko vs Inggris (18.00 CST) Estadio Azteca, Mexico City Inggris menang 3-2 Sabtu, 10 Juli Norwegia vs Inggris (17.00 ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Inggris menang 2-1 (aet) Rabu, 15 Juli Inggris vs Argentina (15.00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Tiket





Jalur Inggris menuju final Piala Dunia 2026

Karena Inggris finis sebagai juara Grup L, berikut tanggal, waktu, dan venue tempat mereka akan bermain jika berhasil melaju ke final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah kemenangan perempat-final atas Norwegia, Inggris kini menuju Atlanta untuk menghadapi Argentina pada Rabu (15 Juli).

Kedua tim telah bertemu lima kali di Piala Dunia sebelumnya, sejak edisi 1962. Meski Inggris mengalami kekalahan yang membekas dari wakil Amerika Selatan itu pada 1986 (''Hand of God'' milik Maradona) dan pada 1998 (kartu merah Beckham), Inggris memang unggul head-to-head 3-2 dalam pertemuan kompetitif tersebut.

Jika berhasil, Inggris akan menghadapi Prancis atau Spanyol di final.

Tanggal (waktu kick-off lokal) Babak Venue Potensi pertandingan Tiket 15 Juli (15.00 ET) Semifinal Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Inggris vs Argentina Tiket 19 Juli (15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) Pertandingan 104: TBC vs Prancis atau Spanyol Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026: klasemen terbaru

Setelah gol kedelapannya di turnamen ini, dalam laga perempat-final Prancis melawan Maroko, Kylian Mbappe kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi. Namun, para pahlawan Inggris, Harry Kane dan Jude Bellingham, yang sama-sama kini mengoleksi enam gol, masih memburu predikat top skor di Amerika Utara.

Pemain (Tim) Jumlah gol Pertandingan berikutnya - Tiket Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inggris - Tiket Kylian Mbappe (Prancis) 8 vs Spanyol - Tiket Erling Haaland (Norwegia) 7 Tersingkir Harry Kane (Inggris) 6 vs Argentina - Tiket Jude Bellingham (Inggris) 6 vs Argentina - Tiket Ousmane Dembele (Prancis) 5 vs Spanyol - Tiket Vinícius Júnior (Brasil) 4 Tersingkir Julián Quiñones (Meksiko) 4 Tersingkir Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Tersingkir Mikel Oyarzabal (Spanyol) 4 vs Prancis - Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris

Berikut status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit Terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan berjalan dengan sistem siapa cepat dia dapat. Berbeda dengan undian, ini adalah transaksi real-time. Ini adalah jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Official FIFA Resale Marketplace: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi suporter untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap dibuka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Suporter juga bisa menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering menjadi opsi terbaik untuk laga fase gugur dengan permintaan tinggi, meski harga bisa berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Inggris: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026.

Tiket untuk fase grup dimulai dari hanya $60 (untuk tier suporter tertentu), sementara harga untuk final telah mencapai hingga $6.730, belum lagi pasar sekunder dan penjualan kembali yang melonjak lebih tinggi lagi dari angka tersebut.

Harga tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Rentang harga resmi Perkiraan rentang pasar sekunder 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Grup L - Klasemen akhir

Peringkat Tim Main M S K GM GK SG Poin Status 1 Inggris 3 2 1 0 6 2 +4 7 Lolos 2 Kroasia 3 2 0 1 5 5 0 6 Lolos 3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Lolos 4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Tersingkir

Siapa saja yang masuk skuad Inggris di Piala Dunia 2026?

Berikut skuad resmi berisi 26 pemain yang mewakili Inggris di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi Pemain Klub saat ini Kiper Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Bek Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Gelandang Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Penyerang Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (kapten) Bayern Munich

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli

Memetakan rute prospektif Inggris menuju final Piala Dunia mengungkap potensi rangkaian laga fase gugur yang berat melawan lawan-lawan internasional tangguh. Seiring turnamen berjalan, potensi duel perempat-final dan semifinal akan bergantung pada posisi akhir grup dan hasil sistem gugur satu pertandingan. Bagi pengamat yang tertarik mengikuti peluang turnamen jangka panjang atau garis pertandingan individu, menyelesaikan prosedur registrasi betano memberi akses ke pasar sepak bola internasional yang komprehensif. Menjaga profil taruhan olahraga tetap aktif memungkinkan para suporter menganalisis proyeksi turnamen, mengevaluasi jalur tiap tim, dan memantau perubahan peluang juara seiring negara-negara melaju melalui setiap babak kompetisi.