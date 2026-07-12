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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Rute Inggris menuju final Piala Dunia: semifinal vs Argentina, informasi venue, persaingan Sepatu Emas, dan lainnya

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England
H. Kane
J. Bellingham

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan England beraksi di Piala Dunia, tempat mereka akan bermain dan melawan siapa

Menjelang turnamen Piala Dunia FIFA 2026, Inggris membuat para suporternya menaruh harapan besar bahwa tim mereka bisa melangkah hingga akhir dan akhirnya meraih trofi emas yang berkilau itu, meski mereka harus menanggung 60 tahun penderitaan.

Setelah menjadi juara grup, usai dua kemenangan atas Kroasia dan Panama serta satu hasil imbang melawan Ghana, Inggris menyingkirkan DR Kongo, tuan rumah bersama Meksiko di Azteca, dan Norwegia melalui perpanjangan waktu pada fase gugur.

Kemenangan itu membuat mereka akan menghadapi rival lama, Argentina, dalam duel semifinal epik pada Rabu (15 Juli).

Inggris mencapai semifinal Piala Dunia pada 2018 dan perempat-final pada 2022, tetapi bisakah mereka melangkah hingga akhir pada 2026? GOAL akan memandu Anda melalui seluruh informasi tiket Piala Dunia 2026 terbaru, termasuk bagaimana Anda bisa mengamankan kursi untuk laga-laga Inggris berikutnya dan berapa biayanya.

Menganalisis potensi jalur fase gugur Inggris mengungkap duel taktis krusial dan jadwal istirahat yang bisa membentuk perjalanan mereka di turnamen ini. Untuk mendukung prediksi bagan Anda dengan fleksibilitas finansial maksimal sejak hari pertama, membuka profil baru dengan kredit pengantar adalah pilihan ideal. Pelajari cara mengklaim deposit match bernilai tinggi menggunakan kode promo Megapari resmi kami.

Hasil Inggris di Piala Dunia 2026 dan jadwal pertandingan berikutnya

Tanggal

Pertandingan (waktu kick-off lokal)

Venue

Skor akhir / Tiket

Rabu, 17 Juni

Inggris vs Kroasia (15.00 CDT)

AT&T Stadium, Dallas

Inggris menang 4-2

Selasa, 23 Juni

Inggris vs Ghana (16.00 ET)

Gillette Stadium, Foxborough

0-0

Sabtu, 27 Juni

Panama vs Inggris (17.00 ET)

MetLife Stadium, East Rutherford

Inggris menang 2-0

Rabu, 1 Juli

Inggris vs DR Kongo (12.00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Inggris menang 2-1

Minggu, 5 Juli

Meksiko vs Inggris (18.00 CST)

Estadio Azteca, Mexico City

Inggris menang 3-2

Sabtu, 10 Juli

Norwegia vs Inggris (17.00 ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Inggris menang 2-1 (aet)

Rabu, 15 Juli

Inggris vs Argentina (15.00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Tiket


Jalur Inggris menuju final Piala Dunia 2026

Karena Inggris finis sebagai juara Grup L, berikut tanggal, waktu, dan venue tempat mereka akan bermain jika berhasil melaju ke final Piala Dunia pada 19 Juli.

Setelah kemenangan perempat-final atas Norwegia, Inggris kini menuju Atlanta untuk menghadapi Argentina pada Rabu (15 Juli).

Kedua tim telah bertemu lima kali di Piala Dunia sebelumnya, sejak edisi 1962. Meski Inggris mengalami kekalahan yang membekas dari wakil Amerika Selatan itu pada 1986 (''Hand of God'' milik Maradona) dan pada 1998 (kartu merah Beckham), Inggris memang unggul head-to-head 3-2 dalam pertemuan kompetitif tersebut.

Jika berhasil, Inggris akan menghadapi Prancis atau Spanyol di final.

Tanggal (waktu kick-off lokal)

Babak

Venue

Potensi pertandingan

Tiket

15 Juli (15.00 ET)

Semifinal

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Inggris vs Argentina

Tiket

19 Juli (15.00 ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

Pertandingan 104: TBC vs Prancis atau Spanyol

Tiket

Sepatu Emas Piala Dunia 2026: klasemen terbaru

Setelah gol kedelapannya di turnamen ini, dalam laga perempat-final Prancis melawan Maroko, Kylian Mbappe kembali ke puncak klasemen Sepatu Emas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Lionel Messi. Namun, para pahlawan Inggris, Harry Kane dan Jude Bellingham, yang sama-sama kini mengoleksi enam gol, masih memburu predikat top skor di Amerika Utara.

Pemain (Tim)

Jumlah gol

Pertandingan berikutnya - Tiket

Lionel Messi (Argentina)

8

vs Inggris - Tiket

Kylian Mbappe (Prancis)

8

vs Spanyol - Tiket

Erling Haaland (Norwegia)

7

Tersingkir

Harry Kane (Inggris)

6

vs Argentina - Tiket

Jude Bellingham (Inggris)

6

vs Argentina - Tiket

Ousmane Dembele (Prancis)

5

vs Spanyol - Tiket

Vinícius Júnior (Brasil)

4

Tersingkir

Julián Quiñones (Meksiko)

4

Tersingkir

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Tersingkir

Mikel Oyarzabal (Spanyol)

4

vs Prancis - Tiket

Cara membeli tiket Piala Dunia Inggris

Berikut status penjualan tiket saat ini:

  • Fase Penjualan Menit Terakhir: Fase ini saat ini sedang berlangsung dan berjalan dengan sistem siapa cepat dia dapat. Berbeda dengan undian, ini adalah transaksi real-time. Ini adalah jendela terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.
  • Official FIFA Resale Marketplace: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi suporter untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap dibuka hingga akhir turnamen.
  • Pasar Sekunder: Suporter juga bisa menemukan tiket di platform seperti StubHub. Ini sering menjadi opsi terbaik untuk laga fase gugur dengan permintaan tinggi, meski harga bisa berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder sebelum membeli.

Tiket Piala Dunia Inggris: Berapa harganya?

FIFA telah menerapkan harga variabel untuk turnamen 2026.

Tiket untuk fase grup dimulai dari hanya $60 (untuk tier suporter tertentu), sementara harga untuk final telah mencapai hingga $6.730, belum lagi pasar sekunder dan penjualan kembali yang melonjak lebih tinggi lagi dari angka tersebut.

Harga tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Babak / Kategori

Rentang harga resmi

Perkiraan rentang pasar sekunder

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Grup L - Klasemen akhir

Peringkat

Tim

Main

M

S

K

GM

GK

SG

Poin

Status

1

Inggris

3

2

1

0

6

2

+4

7

Lolos

2

Kroasia

3

2

0

1

5

5

0

6

Lolos

3

Ghana

3

1

1

1

2

2

0

4

Lolos

4

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Tersingkir

Siapa saja yang masuk skuad Inggris di Piala Dunia 2026?

Berikut skuad resmi berisi 26 pemain yang mewakili Inggris di Piala Dunia FIFA 2026:

Posisi

Pemain

Klub saat ini

Kiper

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Bek

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Gelandang

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Penyerang

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (kapten)

Bayern Munich


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli

Memetakan rute prospektif Inggris menuju final Piala Dunia mengungkap potensi rangkaian laga fase gugur yang berat melawan lawan-lawan internasional tangguh. Seiring turnamen berjalan, potensi duel perempat-final dan semifinal akan bergantung pada posisi akhir grup dan hasil sistem gugur satu pertandingan. Bagi pengamat yang tertarik mengikuti peluang turnamen jangka panjang atau garis pertandingan individu, menyelesaikan prosedur registrasi betano memberi akses ke pasar sepak bola internasional yang komprehensif. Menjaga profil taruhan olahraga tetap aktif memungkinkan para suporter menganalisis proyeksi turnamen, mengevaluasi jalur tiap tim, dan memantau perubahan peluang juara seiring negara-negara melaju melalui setiap babak kompetisi.

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