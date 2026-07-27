Menurut informasi yang diklaim surat kabar Prancis L'Equipe, Al-Hilal telah menetapkan winger Kolombia itu sebagai prioritas utama di bursa transfer. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa Diaz sendiri tidak menutup kemungkinan untuk pindah.

Belum lama ini, pakar transfer Sacha Tavolieri juga telah melaporkan adanya minat klub gurun itu terhadap Diaz, yang setelah transfer terbaru peserta Piala Dunia asal Belanda, Crysencio Summerville (60 juta euro, West Ham United), ingin merekrut lagi pemain ofensif papan atas. Pemain 29 tahun itu dikabarkan bisa memperoleh gaji bersih astronomis sekitar 25 juta euro per tahun.

Namun, upaya pendekatan kepada Diaz itu bukan tanpa alasan, karena Richard Hughes disebut menjadi sosok utama yang membujuk Diaz. Pria Skotlandia itu saat ini memang masih resmi menjabat direktur olahraga Liverpool, tetapi dikabarkan akan pindah ke Al-Hilal - meski sebenarnya baru setelah penutupan jendela transfer musim panas saat ini pada awal September.

Hughes mulai menjabat di Anfield setahun sebelum kepindahan sang penyerang ke Munchen dan karena itu sangat mengetahui kualitasnya.

Luis Diaz: Al-Hilal disebut ingin membuka negosiasi dengan 70 juta euro

Menurut L'Equipe, Al-Hilal saat ini sedang mengupayakan pengajuan tawaran pertama untuk Diaz. Nilai tawaran pembuka itu disebut minimal 70 juta euro.

Angka yang tampaknya sulit membuat Bayern goyah. Tavolieri sebelumnya melaporkan bahwa Al-Hilal siap menyisihkan antara 120 hingga 150 juta euro dari total anggaran transfer mereka musim panas ini yang mencapai 350 juta euro.

Namun, bahkan dalam situasi itu pun sangat patut diragukan bahwa upaya Al-Hilal akan membuahkan hasil. Selain aspek finansial, Diaz sama sekali tidak punya alasan untuk pergi ke gurun pasir pada usia emas sebagai pesepakbola - dengan pertimbangan Liga Champions. Apalagi, dalam laporan L'Equipe juga disebutkan bahwa Bayern telah mengomunikasikan dengan jelas bahwa mereka tidak ingin melepas Diaz tiga tahun sebelum kontraknya berakhir (2029).

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Luis Diaz: Kepergian dari Bayern Munchen sepenuhnya tidak realistis

Klub Munchen itu pada 2025 telah membayar 70 juta euro kepada Liverpool untuk Diaz, yang berkat gaya bermainnya yang penuh pengorbanan kini telah menjadi favorit fans, pelatih Vincent Kompany, dan jajaran petinggi klub. Pada musim debutnya, ia juga membukukan 26 gol dan 23 assist dalam 51 laga kompetitif.

Jadi, jika ia pergi, Bayern bukan hanya akan kehilangan salah satu pilar utama musim lalu yang pada akhirnya ditutup dengan raihan double. Mereka juga harus mencari pengganti yang memadai, yang untuk kategori pemain seperti ini kemungkinan besar tidak akan bisa didapat dengan harga lebih murah.











