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RodriGetty Images

Diterjemahkan oleh

"Rumah Membenarkan Dua Transfer": Torres dan Rodri Berkolaborasi Jelang Kepindahan ke Paris dan Barcelona

Transfers
LaLiga
Ligue 1
Barcelona
Paris Saint-Germain
Manchester City
F. Torres
Spanyol
Prancis
Inggris

Indikator kuat rampungnya kedua transfer

Tampaknya kisah kepindahan Ferran Torres, bintang Barcelona, ke Paris Saint-Germain semakin mendekati akhir, di mana beberapa jam terakhir menyaksikan perkembangan besar.

Torres telah menyetujui untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain pada musim panas ini, dan Barca menunggu tercapainya kesepakatan dengan klub Prancis tersebut terkait rincian.

Menurut situs "Foot Mercato", laporan menyebutkan bahwa penyerang Spanyol itu tengah bersiap menjual atau menyewakan rumahnya kepada Rodri, yang kepindahannya ke Barcelona semakin besar kemungkinannya.

 Faktanya, perkembangan ini merupakan bukti tambahan atas kemajuan yang dicapai dalam negosiasi terkait para pemain, di mana Paris Saint-Germain kemungkinan besar akan merampungkan kesepakatan pada hari Senin ini.

Menurut media Spanyol, kepindahan Rodri dari Manchester City ke Barcelona telah menjadi masalah formalitas, di mana yang tersisa hanyalah kesepakatan mengenai syarat-syarat finansial akhir dan jaminan pembayaran dengan Manchester City.

 Sementara itu, Paris Saint-Germain akan memperkuat lini serangnya secara signifikan dengan bergabungnya Ferran Torres dengan nilai 50 juta euro.

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