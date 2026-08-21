“Dia dibeli seharga sepuluh juta euro dan kini dijual seharga lima juta. Itu berarti rugi lima juta.” Perhitungan seperti itu selalu muncul di setiap periode transfer. Begitu juga dengan pertanyaan mengapa sebuah klub lebih memilih meminjamkan pemain mahal ketimbang menjualnya dengan harga lebih rendah. Kalaupun sedikit lebih murah, setidaknya urusannya selesai.

Namun, klub melihat lebih dari sekadar harga beli lama. Berapa besar investasi yang sudah dibebankan? Dengan nilai berapa seorang pemain masih tercatat di pembukuan? Dan apa arti kepergian seorang pemain bagi gaji serta ruang finansial sebuah klub? Hal-hal itulah yang membuat sejumlah keputusan di bursa transfer tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah dipahami.

Nilai buku seorang pemain

Pada klub yang mencatat biaya transfer di neraca, sebuah pembelian tidak langsung dibebankan sekaligus sebagai biaya. Nilainya diamortisasi selama masa kontrak. Ambil contoh pemain yang dibeli seharga sepuluh juta euro dan menandatangani kontrak lima tahun. Dalam contoh sederhana, setiap tahun dibebankan dua juta. Setelah tiga tahun, enam juta sudah dibukukan sebagai biaya dan pemain itu masih tercatat sebesar empat juta di pembukuan.

Jika kemudian dia dijual seharga lima juta euro, sekilas terlihat seolah klub merugi lima juta: membayar sepuluh juta, kembali mendapat lima juta. Dalam keseluruhan investasi, memang ada lima juta euro biaya transfer yang tidak kembali. Namun pada musim penjualan, masih ada empat juta di neraca berbanding pemasukan lima juta. Jadi, dari penjualan itu muncul laba buku sebesar satu juta.

Jutaan lainnya tidak hilang. Nilai itu sudah dibebankan sebagai biaya pada tahun-tahun sebelumnya melalui amortisasi. Karena itu, pembelian yang buruk tetap bisa menjadi pembelian yang buruk, sementara penjualan akhirnya pada saat itu tetap merupakan keputusan yang bijak.

Selain itu, nilai buku tidak menunjukkan berapa nilai seorang pemain di pasar transfer. Justru selisih antara nilai yang masih tercatat di pembukuan dan jumlah yang ingin dibayar klub lain menjadi penting saat penjualan.

Mengapa ini penting bagi klub

Klub harus menjaga posisi keuangannya setiap musim. Gaji membebani anggaran, pembelian-pembelian sebelumnya masih menimbulkan amortisasi, dan pada saat yang sama ruang harus ditemukan untuk memperkuat skuad.

Penjualan bisa membantu dalam beberapa cara. Ada biaya transfer yang masuk, gaji pemain terhapus dari anggaran, dan sisa nilai bukunya diproses. Setelah itu, tidak ada lagi amortisasi yang berjalan untuk pemain tersebut. Jika harga jual berada di atas nilai yang masih tercatat di pembukuan, maka juga akan muncul hasil positif.

Itu tidak berarti setiap euro laba buku bisa langsung dibelanjakan lagi. Uang di bank, hasil dalam laporan tahunan, dan anggaran transfer adalah hal yang berbeda. Namun, kepergian seorang pemain tetap bisa menciptakan ruang untuk kembali bergerak di pasar.

Ko Itakura adalah contoh yang relevan. Ajax merekrut pemain Jepang itu tahun lalu dengan nilai sekitar 10,5 juta euro dan mengikatnya hingga pertengahan 2029. Kini dia sudah dijual kembali ke klub lamanya, Borussia Mönchengladbach. De Telegraaf menyebut angkanya lima juta euro.

Dalam perhitungan yang disederhanakan, biaya transfernya diamortisasi selama empat tahun, sekitar 2,6 juta euro per musim. Setelah satu tahun, Itakura karena itu masih akan tercatat sekitar 7,9 juta euro di pembukuan. Jika dijual seharga lima juta euro, itu berarti rugi buku sekitar 2,9 juta euro.

Meski begitu, berpisah sekarang tetap bisa masuk akal. Menurut De Telegraaf, Itakura menghasilkan lebih dari empat juta euro bruto per tahun. Dengan kepergiannya, bukan hanya lima juta euro yang masuk, tetapi juga gaji tinggi itu hilang dari anggaran. Dengan begitu, rugi buku dalam jangka pendek tetap bisa menghasilkan ruang finansial untuk tahun-tahun berikutnya.

Mengapa klub terkadang lebih memilih meminjamkan

Pada pemain lain, justru situasinya bisa berkebalikan. Jika sebuah tawaran jelas berada di bawah nilai yang masih tercatat di pembukuan, maka menjual langsung berarti selisihnya langsung dibukukan sebagai rugi buku.

Meminjamkan bisa menjadi alternatif. Dalam peminjaman biasa tanpa kewajiban membeli, pemain tetap tercatat di neraca dan amortisasi terus berjalan. Setahun kemudian, nilai bukunya pun menjadi lebih rendah.

Misalnya, seorang pemain saat ini masih tercatat senilai delapan juta euro di pembukuan dan klub lain ingin membayar enam juta. Menjual langsung berarti rugi buku dua juta. Jika setelah satu tahun masa pinjaman dia masih tercatat senilai lima juta di pembukuan, maka harga jual yang sama, enam juta, justru setahun kemudian berada di atas nilai bukunya.

Itu bukan keuntungan gratis. Amortisasi selama tahun peminjaman tetap menjadi pos biaya. Namun, itu bisa diimbangi dengan biaya peminjaman, dan klub lain bisa mengambil alih sebagian atau seluruh gajinya. Pada saat yang sama, pemain mendapat kesempatan untuk kembali menempatkan dirinya di pasar. Setahun kemudian, nilai transfer yang sama secara finansial bisa memberi hasil yang sangat berbeda. Terkadang sebuah klub lewat konstruksi peminjaman seperti itu terutama membeli waktu.

Sutalo sebagai contoh terkini

Situasi di sekitar Josip Sutalo menunjukkan seperti apa konstruksi semacam itu dalam praktik. Ajax membayar biaya transfer tetap sebesar 20,5 juta euro untuk pemain Kroasia itu pada 2023, yang menandatangani kontrak lima tahun. Menurut jurnalis transfer Gianluca Di Marzio, Lazio kini membayar tiga juta euro untuk masa peminjaman, dengan opsi pembelian sebesar 7,5 juta euro.

Siapa pun yang hanya menempatkan 20,5 juta berhadapan dengan 7,5 juta akan cepat sampai pada kesimpulan bahwa Ajax rugi tiga belas juta. Secara akuntansi, persoalannya tidak sesederhana itu. Berdasarkan biaya transfer tetap saja, amortisasi tahunan dalam perhitungan sederhana mencapai sekitar 4,1 juta euro. Setelah tiga musim, Sutalo berarti masih akan tercatat sekitar 8,2 juta euro di pembukuan.

Jika amortisasi itu tetap berjalan selama satu tahun penuh masa peminjaman, maka pada musim panas 2027 akan tersisa sekitar 4,1 juta euro. Jika kemudian Lazio mengaktifkan opsi pembelian 7,5 juta euro, Ajax dalam perhitungan sederhana ini bisa mencatat laba buku sekitar 3,4 juta euro dari penjualan itu sendiri.

Amortisasi sebesar 4,1 juta euro selama tahun peminjaman tentu tetap menjadi pos biaya. Di sisi lain, menurut pemberitaan, ada biaya peminjaman sebesar tiga juta euro. Sutalo, menurut De Telegraaf, menghasilkan antara 2,5 hingga tiga juta euro bruto per tahun. Jika Lazio mengambil alih gaji itu sepenuhnya atau sebagian, maka ada penghematan tambahan.

Nilai buku sebenarnya bisa berbeda karena misalnya bonus, biaya transfer yang dapat diatribusikan secara langsung, dan tanggal amortisasi yang persis. Namun, contoh ini menunjukkan mengapa 7,5 juta euro setahun kemudian secara finansial bisa memberikan hasil yang sangat berbeda dari yang terlihat pada pandangan pertama.

Itu tidak membuat pembelian awalnya menjadi lebih baik. Namun, ini menjelaskan mengapa meminjamkan lebih dulu bisa lebih menarik daripada sekarang menjual dengan tawaran berapa pun.

Meski begitu, ada satu nuansa. Menurut pemberitaan, opsi pembelian itu dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib. Jika transfer permanen pada kenyataannya sudah pasti terjadi, kesepakatan tersebut secara akuntansi bisa diperlakukan sebagai penjualan sejak awal. Dengan begitu, pemain tersebut tidak lagi terlebih dahulu diamortisasi selama satu tahun penuh masa pinjaman.

Pertimbangan finansial itu tidak hanya berlaku pada satu transfer individual. Komposisi keseluruhan skuad juga menentukan seberapa besar ruang yang dimiliki sebuah klub. Feyenoord musim panas ini sudah menjual pemain senilai jutaan, tetapi masih memiliki kelompok pemain besar yang terikat kontrak. Klub Rotterdam itu antara lain masih ingin mendatangkan seorang winger kiri dan seorang winger kanan, yang untuk saat ini akan menjadi pelapis Anis Hadj Moussa, tetapi untuk itu mereka lebih dulu harus menciptakan ruang.

Jadi, pemasukan transfer tidak otomatis menjadi anggaran transfer yang bebas digunakan. Gaji, amortisasi yang masih berjalan, pembelian-pembelian sebelumnya, dan besarnya skuad ikut menentukan apa yang bisa kembali dibelanjakan sebuah klub.

Meminjamkan bukan obat mujarab. Seorang pemain bisa minim bermain, mengalami cedera, atau nilainya terus menurun. Opsi pembelian bisa tidak diaktifkan dan sementara itu kontraknya terus berkurang.

Nilai buku yang lebih rendah bisa menguntungkan, tetapi ketika hanya tersisa satu tahun kontrak, tekanannya justru meningkat. Siapa yang menunggu terlalu lama berisiko melihat seorang pemain pada akhirnya pergi dengan harga murah atau bahkan secara bebas transfer.

Harga beli lama tidak mengatakan segalanya

Membeli seorang pemain seharga sepuluh juta euro dan kemudian menjualnya seharga lima juta euro tetap berarti ada lima juta euro biaya transfer yang tidak kembali. Akuntansi tidak mengubah hitungan itu.

Namun, dari situ Anda belum tahu apakah menjual pada saat itu adalah pilihan terbaik. Sisa nilai buku, gaji, durasi kontrak, kemungkinan biaya peminjaman, dan ruang di dalam skuad semuanya ikut diperhitungkan.

Karena itu, siapa pun yang ingin memahami kebijakan transfer harus melihat lebih jauh daripada sekadar berapa biaya seorang pemain saat dibeli dulu. Apa yang bisa dia hasilkan sekarang, berapa nilainya masih tercatat di pembukuan, dan ruang apa yang tercipta jika dia pergi?