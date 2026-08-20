“Dia dibeli seharga sepuluh juta euro dan kini dijual lima juta euro. Itu berarti rugi lima juta.” Perhitungan seperti itu selalu muncul di setiap bursa transfer. Begitu pula pertanyaan mengapa sebuah klub lebih memilih meminjamkan pembelian mahal daripada menjualnya dengan harga lebih rendah. Kalaupun harus lebih murah, setidaknya urusannya selesai.

Namun, klub melihat lebih dari sekadar harga beli lama. Berapa bagian dari investasi yang sudah dibukukan? Dengan nominal berapa seorang pemain masih tercatat di pembukuan? Dan apa arti kepergiannya bagi gaji serta ruang finansial sebuah klub? Itu membuat sejumlah keputusan di bursa transfer tiba-tiba jauh lebih mudah dipahami.

Nilai buku seorang pemain

Pada klub yang mencatat biaya transfer di neraca, sebuah pembelian tidak langsung dibukukan sebagai biaya sekaligus. Nilainya diamortisasi selama masa kontrak. Ambil contoh seorang pemain yang dibeli seharga sepuluh juta euro dan menandatangani kontrak lima tahun. Dalam contoh sederhana, setiap tahun dua juta euro diamortisasi. Setelah tiga tahun, enam juta euro sudah dibukukan sebagai biaya dan pemain itu masih tercatat senilai empat juta euro.

Jika kemudian dia dijual seharga lima juta euro, sekilas terlihat seolah klub merugi lima juta euro: membayar sepuluh juta euro, kembali menerima lima juta euro. Untuk keseluruhan investasi memang benar ada lima juta euro lebih sedikit yang kembali dari biaya transfer. Namun pada musim saat penjualan dilakukan, masih ada empat juta euro di neraca berbanding pemasukan lima juta euro. Jadi, dari penjualan itu muncul keuntungan buku sebesar satu juta euro.

Jutaan euro lainnya tidak hilang begitu saja. Nilai itu sudah dibukukan sebagai biaya pada tahun-tahun sebelumnya melalui amortisasi. Karena itu, pembelian yang buruk tetap bisa menjadi pembelian yang buruk, sementara penjualan akhirnya pada saat itu tetap merupakan keputusan yang bijak.

Selain itu, nilai buku tidak menunjukkan nilai seorang pemain di pasar transfer. Justru selisih antara nilai yang masih tercatat di pembukuan dan angka yang bersedia dibayar klub lain menjadi penting saat penjualan.

Mengapa ini penting bagi klub

Klub harus menjaga posisi keuangan mereka setiap musim. Gaji membebani anggaran, pembelian-pembelian sebelumnya masih menimbulkan amortisasi, dan pada saat yang sama harus ditemukan ruang untuk memperkuat skuad.

Penjualan bisa membantu dalam beberapa cara. Ada pemasukan dari transfer, beban gaji hilang, dan sisa nilai buku dibukukan. Setelah itu, tidak ada lagi amortisasi yang berjalan untuk pemain tersebut. Jika harga jual lebih tinggi daripada nilai yang masih tercatat di pembukuan, maka akan muncul hasil positif.

Itu tidak berarti setiap euro keuntungan buku bisa langsung dibelanjakan lagi. Uang di bank, hasil dalam laporan keuangan, dan anggaran transfer adalah hal yang berbeda. Namun, kepergian seorang pemain memang bisa menciptakan ruang untuk kembali bergerak di pasar.

Ko Itakura adalah contoh terkini soal itu. Ajax merekrut pemain Jepang tersebut tahun lalu dengan nilai sekitar 10,5 juta euro dan mengikatnya hingga pertengahan 2029. Kini dia уже dijual kembali ke klub lamanya, Borussia Mönchengladbach. De Telegraaf menyebut angkanya lima juta euro.

Dalam perhitungan yang disederhanakan, biaya transfernya diamortisasi selama empat tahun, sekitar 2,6 juta euro per musim. Setelah satu tahun, Itakura karena itu masih akan tercatat di pembukuan sekitar 7,9 juta euro. Jika dijual seharga lima juta euro, itu berarti rugi buku sekitar 2,9 juta euro.

Meski demikian, tetap masuk akal untuk berpisah sekarang. Menurut De Telegraaf Itakura menerima gaji bruto lebih dari empat juta euro per tahun. Dengan kepergiannya, bukan hanya lima juta euro yang masuk, tetapi juga gaji tinggi tersebut hilang dari anggaran. Dengan begitu, rugi buku dalam jangka pendek tetap bisa menghasilkan ruang finansial untuk tahun-tahun berikutnya.

Mengapa klub kadang lebih memilih meminjamkan

Pada pemain lain, justru bisa berlaku kebalikannya. Jika sebuah tawaran jelas berada di bawah nilai yang masih tercatat di pembukuan, maka menjual langsung berarti selisih itu langsung dibukukan sebagai rugi buku.

Meminjamkan bisa menjadi alternatif. Dalam peminjaman biasa tanpa kewajiban beli, pemain tetap tercatat di neraca dan amortisasi tetap berjalan. Setahun kemudian, nilai bukunya pun menjadi lebih rendah.

Misalnya seorang pemain saat ini masih tercatat senilai delapan juta euro di pembukuan dan klub lain ingin membayar enam juta euro. Menjual langsung berarti rugi buku dua juta euro. Jika setelah satu tahun masa peminjaman dia masih tercatat lima juta euro di pembukuan, maka harga jual enam juta euro yang sama setahun kemudian justru berada di atas nilai bukunya.

Itu bukan keuntungan cuma-cuma. Amortisasi selama masa peminjaman tetap menjadi pos biaya. Namun, itu bisa diimbangi dengan biaya peminjaman dan klub lain juga bisa menanggung sebagian atau seluruh gaji. Pada saat yang sama, pemain mendapat kesempatan untuk kembali menempatkan dirinya di pasar. Setahun kemudian, nilai transfer yang sama secara finansial bisa menghasilkan dampak yang sangat berbeda. Terkadang klub dengan konstruksi peminjaman seperti ini terutama membeli waktu.

Sutalo sebagai contoh terkini

Situasi seputar Josip Sutalo menunjukkan seperti apa konstruksi seperti itu dalam praktik. Ajax membayar biaya transfer tetap sebesar 20,5 juta euro untuk pemain Kroasia itu pada 2023, yang menandatangani kontrak lima tahun. Menurut jurnalis transfer Gianluca Di Marzio, Lazio kini membayar tiga juta euro untuk masa peminjaman, dengan opsi pembelian sebesar 7,5 juta euro.

Siapa pun yang hanya membandingkan 20,5 juta euro dengan 7,5 juta euro akan cepat sampai pada kesimpulan bahwa Ajax rugi tiga belas juta euro. Secara akuntansi, persoalannya tidak sesederhana itu. Berdasarkan biaya transfer tetap saja, amortisasi tahunan dalam perhitungan yang disederhanakan berada di angka sekitar 4,1 juta euro. Setelah tiga musim, Sutalo akan masih tercatat sekitar 8,2 juta euro di pembukuan.

Jika amortisasi itu tetap berjalan selama satu tahun penuh masa peminjaman, maka pada musim panas 2027 akan tersisa sekitar 4,1 juta euro. Jika Lazio kemudian mengaktifkan opsi beli sebesar 7,5 juta euro, maka Ajax dari penjualan itu sendiri dalam perhitungan sederhana ini bisa membukukan keuntungan buku sekitar 3,4 juta euro.

Amortisasi sebesar 4,1 juta euro selama masa peminjaman tentu tetap menjadi pos biaya. Sebagai imbangannya, menurut pemberitaan ada biaya peminjaman sebesar tiga juta euro. Sutalo menurut De Telegraaf menerima gaji bruto antara 2,5 dan tiga juta euro per tahun. Jika Lazio menanggung seluruh atau sebagian gaji itu, maka ada penghematan tambahan.

Nilai buku yang sebenarnya bisa berbeda karena misalnya bonus, biaya transfer yang dapat diatribusikan secara langsung, dan tanggal amortisasi yang tepat. Namun contoh ini menunjukkan mengapa 7,5 juta euro setahun kemudian secara finansial bisa menghasilkan dampak yang sangat berbeda daripada yang terlihat pada pandangan pertama.

Itu tidak membuat pembelian awalnya menjadi lebih baik. Namun, ini menjelaskan mengapa meminjamkan lebih dulu bisa lebih menarik daripada sekarang menjual pada tawaran apa pun.

Meski begitu, ada satu nuansa. Menurut pemberitaan, opsi pembelian itu bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Jika transfer permanen secara faktual sebenarnya sudah pasti, maka secara akuntansi kesepakatan itu bisa diperlakukan sebagai penjualan sejak awal. Pemain itu berarti tidak lebih dulu diamortisasi lagi selama satu tahun penuh masa peminjaman.

Pertimbangan finansial itu tidak hanya berlaku pada satu transfer individu. Komposisi keseluruhan skuad juga menentukan seberapa besar ruang yang dimiliki sebuah klub. Feyenoord musim panas ini sudah menjual pemain senilai jutaan euro, tetapi masih memiliki kelompok pemain yang besar dalam kontrak. Klub Rotterdam itu antara lain masih ingin mendatangkan satu winger kiri dan satu winger kanan, yang untuk saat ini menjadi pelapis Anis Hadj Moussa, tetapi untuk itu mereka harus lebih dulu menciptakan ruang.

Jadi, pemasukan transfer tidak otomatis menjadi anggaran transfer yang bebas dipakai. Gaji, amortisasi yang masih berjalan, pembelian-pembelian sebelumnya, dan ukuran skuad ikut menentukan berapa banyak yang bisa dibelanjakan kembali oleh sebuah klub.

Meminjamkan bukan obat mujarab. Seorang pemain bisa jarang bermain, mengalami cedera, atau nilainya terus menurun. Opsi pembelian bisa tidak diaktifkan dan sementara itu masa kontraknya terus menipis.

Nilai buku yang lebih rendah bisa menguntungkan, tetapi saat hanya tersisa satu tahun kontrak, tekanannya justru meningkat. Siapa yang menunggu terlalu lama berisiko pada akhirnya kehilangan pemain dengan harga murah atau bahkan secara gratis.

Harga beli lama tidak menjelaskan segalanya

Membeli seorang pemain seharga sepuluh juta euro lalu kemudian menjualnya lima juta euro tetap berarti ada lima juta euro lebih sedikit yang kembali dari biaya transfer. Akuntansi tidak mengubah perhitungan itu.

Namun, dari situ Anda belum tahu apakah menjual pada saat itu adalah pilihan terbaik. Sisa nilai buku, gaji, durasi kontrak, kemungkinan biaya peminjaman, dan ruang dalam skuad semuanya ikut diperhitungkan.

Karena itu, siapa pun yang ingin memahami kebijakan transfer harus melihat lebih jauh daripada sekadar berapa harga seorang pemain saat dibeli dulu. Apa yang bisa dia hasilkan sekarang, berapa nilainya yang masih tercatat di pembukuan, dan ruang seperti apa yang tercipta jika dia pergi?