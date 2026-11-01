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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Ruben Neves Mengukir Sejarah Bersama Al Hilal dengan Rekor Baru

Al Hilal vs Al Fateh FC
Al Hilal
Al Fateh FC
Saudi Pro League
R. Neves
Arab Saudi
Portugal

Bintang Portugal mencuri perhatian

Gelandang Al Hilal asal Portugal, Ruben Neves, menempatkan dirinya dalam catatan sejarah bersama "Pemimpin Asia", setelah tampil pada malam kemenangan atas Al Fateh dengan skor (2-0) dalam pekan ke-12 Liga Roshn.

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Neves tampil dalam pertandingan tersebut dan mampu menjebol gawang lawan pada menit ke-91 melalui tendangan penalti yang dieksekusinya dengan cara memukau, sehingga menambah koleksinya menjadi 9 gol musim ini di berbagai ajang.

Angka menarik yang diraih Neves bersama Al Hilal adalah pencapaiannya menembus 100 pertandingan di Liga Roshn, selain meraih kontribusi gol ke-50.

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ALF

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Pemain profesional asal Portugal (29 tahun) itu mencetak 20 gol dan memberikan 30 umpan matang, sepanjang 100 pertandingan di Liga Roshn.

Perlu dicatat bahwa Neves tampil dalam 14 pertandingan musim ini di berbagai ajang, mencetak 9 gol dan menciptakan 4 lainnya.

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