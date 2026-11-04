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RSC Anderlecht vs. RB Salzburg hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

Anderlecht vs Salzburg
Anderlecht
Salzburg
Europa League

RSC Anderlecht menghadapi RB Salzburg di Liga Europa. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
Lotto Park

Pertandingan antara RSC Anderlecht dan RB Salzburg dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di TV dan live streaming?

Pertandingan antara RSC Anderlecht dan RB Salzburg dapat disaksikan secara langsung di RTL+. Berikut rangkuman semua pilihan siaran yang tersedia.

Sorotan pekan ini: Bagaimana perkembangan RSC Anderlecht dan RB Salzburg?

RSC Anderlecht memasuki pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Kemenangan teranyar mereka adalah 4-1 atas KVC Westerlo, tetapi sebelumnya mereka menelan kekalahan telak 0-4 dari KAA Gent. Di Liga Europa, mereka mencatat kemenangan 3-0 atas Bialystok dan dua kekalahan. Secara keseluruhan, Anderlecht mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

RB Salzburg sedang dalam performa kuat dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir. Pada laga teranyar, mereka menang telak 5-1 atas Austria Lustenau. Salzburg juga tidak terkalahkan dalam tiga laga Bundesliga terakhir secara beruntun, sementara di Liga Europa mereka bermain imbang 2-2 melawan NK Celje. Secara keseluruhan, Salzburg mencetak 15 gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

AND

AND - Performa

DZG
K1-0
BEE
K2-1
JAG
M0-3
GNT
K4-0
WES
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SAL

SAL - Performa

ALT
M3-0
CEL
S2-2
LAS
M1-3
SCB
M2-3
LUS
M5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Anderlecht vs Salzburg

Manajer

  • V. Bruno

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Performa

AND

AND - Performa

DZG
K1-0
BEE
K2-1
JAG
M0-3
GNT
K4-0
WES
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SAL

SAL - Performa

ALT
M3-0
CEL
S2-2
LAS
M1-3
SCB
M2-3
LUS
M5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Rekor pertemuan

Head to Head

AnderlechtSeriSalzburg
0
0
2
Club Friendlies
Salzburg badge
Salzburg
SAL
4
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
1
FT
Club Friendlies
Salzburg badge
Salzburg
SAL
2
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
0
FT
1Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/2

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
4
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
M
M
M
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
M
M
M
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
M
M
12
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
13
LyonLyonOL
320156-16
K
M
M
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
M
S
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
S
K
M
16
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
311153+24
K
S
M
17
LevskiLevskiLES
31113304
M
S
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
M
S
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
S
K
M
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
M
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
M
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
M
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
M
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
S
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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