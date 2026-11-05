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RSC Anderlecht vs RB Salzburg hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Anderlecht vs Salzburg
Anderlecht
Salzburg
Europa League

RSC Anderlecht menghadapi RB Salzburg di Liga Europa. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Waktu kick-off

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Europa League - Pekan 4
Lotto Park

Pertandingan antara RSC Anderlecht dan RB Salzburg dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg live hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan antara RSC Anderlecht dan RB Salzburg dapat disaksikan secara langsung di RTL+. Berikut adalah seluruh opsi siaran yang tersedia.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada RSC Anderlecht dan RB Salzburg?

RSC Anderlecht menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima laga kompetitif terakhir. Kemenangan teranyar mereka adalah 4-1 atas KVC Westerlo, tetapi sebelumnya mereka menelan kekalahan telak 0-4 dari KAA Gent. Di Europa League, mereka mencatat kemenangan 3-0 atas Bialystok dan dua kekalahan. Secara keseluruhan, Anderlecht mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima laga tersebut.

RB Salzburg sedang dalam performa bagus dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir. Pada laga teranyar, mereka menang telak 5-1 atas Austria Lustenau. Di Bundesliga, Salzburg tidak terkalahkan dalam tiga laga terakhir secara beruntun, sementara di Europa League mereka bermain imbang 2-2 melawan NK Celje. Secara keseluruhan, Salzburg mencetak 15 gol dan kebobolan enam gol dalam lima laga tersebut.

AND

AND - Performa

DZG
K1-0
BEE
K2-1
JAG
M0-3
GNT
K4-0
WES
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SAL

SAL - Performa

ALT
M3-0
CEL
S2-2
LAS
M1-3
SCB
M2-3
LUS
M5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Susunan pemain

Susunan Pemain Anderlecht vs Salzburg

4-3-3
Anderlecht crest
Anderlecht
AND
Formasi
Salzburg crest
Salzburg
SAL
4-2-3-1
C. CoosemansC. CoosemansA. MaamarA. MaamarL. PetrotL. PetrotG. BianconeG. BianconeL. AugustinssonL. AugustinssonM. StroeykensM. StroeykensE. LlansanaE. LlansanaL. AmbrosL. AmbrosM. CvetkovicM. CvetkovicD. SikanD. SikanJ. SekeJ. SekeC. ZawieschitzkyC. ZawieschitzkyF. KraetzigF. KraetzigL. MorgallaL. MorgallaV. ZabranskyV. ZabranskyT. DrexlerT. DrexlerA. BarryA. BarryE. BaidooE. BaidooB. MazurekB. MazurekY. VertessenY. VertessenG. DiakiteG. DiakiteH. TabakovicH. Tabakovic
Salzburg crest
Salzburg
SAL
4-3-3
Anderlecht

Susunan Pemain Utama

Salzburg

Pemain Pengganti

Manajer

  • V. Bruno
  • D. Roehl

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Performa

AND

AND - Performa

DZG
K1-0
BEE
K2-1
JAG
M0-3
GNT
K4-0
WES
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SAL

SAL - Performa

ALT
M3-0
CEL
S2-2
LAS
M1-3
SCB
M2-3
LUS
M5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
16/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Rekor pertemuan

Head to Head

AnderlechtSeriSalzburg
0
0
2
Club Friendlies
Salzburg badge
Salzburg
SAL
4
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
1
FT
Club Friendlies
Salzburg badge
Salzburg
SAL
2
Anderlecht badge
Anderlecht
AND
0
FT
1Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/2

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
FerencvarosFerencvarosFTC
431093+610
S
M
M
M
2
Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOLY
431041+310
S
M
M
M
3
BenficaBenficaBEN
3300102+89
M
M
M
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
M
M
M
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
430182+69
K
M
M
M
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
430164+29
M
K
M
M
7
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
M
S
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
421193+67
M
M
S
K
9
JuventusJuventusJUV
321093+67
S
M
M
10
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
S
M
M
11
Sparta PrahaSparta PrahaSPP
421163+37
M
K
S
M
12
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
S
M
M
13
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
M
M
K
14
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
M
M
K
K
15
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
M
M
K
K
16
RennesRennesREN
413043+16
S
S
M
S
17
LyonLyonOL
420257-26
K
K
M
M
18
LevskiLevskiLES
41213305
S
M
S
K
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
K
S
K
M
20
AC MilanAC MilanMIL
411245-14
S
K
M
K
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
M
S
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
S
K
M
K
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
M
K
S
24
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
411259-44
K
M
S
K
25
SalzburgSalzburgSAL
411237-44
K
S
K
M
26
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
M
K
K
27
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
M
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
M
29
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
410337-43
M
K
K
K
30
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
S
K
K
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
S
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
K
K
S
K
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
S
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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