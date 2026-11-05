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RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Waktu kick-off

Europa League - Pekan 4 5 Nov 2026 - 12.45 Lotto Park

Pertandingan antara RSC Anderlecht dan RB Salzburg dimulai pada 5 November 2026 pukul 18.45.

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg live hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan antara RSC Anderlecht dan RB Salzburg dapat disaksikan secara langsung di RTL+. Berikut adalah seluruh opsi siaran yang tersedia.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada RSC Anderlecht dan RB Salzburg?

RSC Anderlecht menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima laga kompetitif terakhir. Kemenangan teranyar mereka adalah 4-1 atas KVC Westerlo, tetapi sebelumnya mereka menelan kekalahan telak 0-4 dari KAA Gent. Di Europa League, mereka mencatat kemenangan 3-0 atas Bialystok dan dua kekalahan. Secara keseluruhan, Anderlecht mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima laga tersebut.

RB Salzburg sedang dalam performa bagus dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir. Pada laga teranyar, mereka menang telak 5-1 atas Austria Lustenau. Di Bundesliga, Salzburg tidak terkalahkan dalam tiga laga terakhir secara beruntun, sementara di Europa League mereka bermain imbang 2-2 melawan NK Celje. Secara keseluruhan, Salzburg mencetak 15 gol dan kebobolan enam gol dalam lima laga tersebut.

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Susunan pemain

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Performa

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Rekor pertemuan

RSC Anderlecht vs. RB Salzburg: Klasemen