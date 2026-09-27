Roy Keane tanpa ampun terhadap para 'penipu' Manchester City

Roy Keane menilai Manchester City harus dihukum sangat keras karena melanggar aturan finansial di Premier League. Klub raksasa Inggris itu dinyatakan bersalah oleh komisi independen atas 114 dari 115 dakwaan. Menurut The Telegraph, kini semuanya sudah jelas: ''Degradasi untuk Manchester City'', tulis surat kabar itu dengan tajuk besar pekan ini. Keane berpendapat konsekuensi tak mungkin bisa dihindari.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran finansial pada periode antara 2008 dan 2018. City selama pertarungan hukum, yang sudah berlangsung sejak 2024, terus bersikeras memiliki ‘bukti yang tak terbantahkan’ atas ketidakbersalahannya, tetapi menurut The Telegraph komisi independen itu sepenuhnya meruntuhkan posisi tersebut. Surat kabar itu menyebutnya sebagai kemungkinan ‘putusan hukum paling berdampak sepanjang sejarah sepak bola Inggris’.

Rodri, yang hingga musim panas lalu membela Manchester City, menegaskan menjelang Inggris - Spanyol bahwa petinggi klub selalu mengatakan kepada para pemain bahwa tidak ada kesalahan besar dalam hal finansial. ''Saya percaya pada sistem hukum dan ketidakbersalahan klub'', kata gelandang FC Barcelona itu dalam sebuah momen pers.

Rodri terikat dengan Manchester City antara 2019 dan 2026. Pemain Spanyol itu meraih empat gelar liga dan membawa klub itu menjuarai Liga Champions pada 2023. Rodri menjadi juara Eropa pada 2024 dan juara dunia pada 2026. Setelah memenangi gelar Eropa, ia juga merebut Ballon d'Or.

Keane di ITV sama sekali tidak sependapat dengan Rodri. ''Ini sudah berlangsung cukup lama. Saya jelas tidak setuju dengan pesan Rodri. Manchester City dengan sadar memilih untuk berbuat curang. Dengan semua yang mereka menangkan dalam beberapa tahun terakhir, mereka pantas dihukum'', nilai mantan gelandang Manchester United itu.

''Mereka telah berbuat curang dan dinyatakan bersalah. Ini pil pahit bagi Manchester City, yang sekarang harus menanggung akibatnya. Ini juga berita besar. Bukan hal sepele bahwa klub itu ternyata dinyatakan bersalah dalam 114 poin. Itu adalah kabar yang mengejutkan'', demikian kata Keane.