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England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport
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Roy Keane Kritik Palmer: Dia Punya Banyak Kebiasaan Buruk

C. Palmer
Czechia vs England
Czechia
England
UEFA Nations League A
Everton vs Chelsea
Everton
Chelsea
Premier League
T. Tuchel
Inggris
Ceko
Jerman

Pemain Chelsea menolak bergabung dengan timnas Inggris

Roy Keane, legenda Manchester United, melontarkan kritik pedas kepada Cole Palmer, bintang Chelsea, seraya menegaskan bahwa ia tidak melihat Palmer sebagai pemain yang mampu mengangkat level timnas Inggris.

Ketika ditanya soal absennya Palmer, sebelum kekalahan Inggris dari Spanyol (3-2) kemarin Sabtu di UEFA Nations League, Keane mengatakan dalam pernyataan di televisi: "Baiklah, menurut saya, apa pun cederanya, dan jika ia memang benar-benar cedera... saya menyaksikan pertandingan terakhirnya melawan Brentford, dan jika kalian mengira ia akan membawa Inggris ke level yang lebih tinggi dan memenangkan gelar, lupakan saja."

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Ia melanjutkan: "Saya menyukai Palmer, ia anak yang berbakat, tetapi menurut saya ia memiliki terlalu banyak kebiasaan buruk."

Kritik Keane muncul hanya beberapa hari setelah pelatih Inggris, Thomas Tuchel, memperingatkan Palmer bahwa ia menyia-nyiakan "terlalu banyak peluang".

Palmer dipanggil oleh Tuchel ke skuad UEFA Nations League, setelah absennya dari Piala Dunia musim panas lalu.

Namun pemain berusia 24 tahun itu mundur dari pertandingan, bersama Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, dan Tino Livramento. Absennya Palmer menjadi yang paling kontroversial, terutama karena ia bermain penuh 90 menit dalam kekalahan Chelsea (3-0) dari Brentford, pekan lalu.

Ini adalah kali kedua ia dipanggil ke timnas Inggris lalu mengundurkan diri, sejak Tuchel mengambil alih tanggung jawab pada 2025.

Palmer mengatakan, dalam siaran langsung di "Twitch" pekan lalu: "Saya hanya memiliki satu kaki selama 10 bulan", tetapi ia tampil di seluruh tujuh pertandingan Chelsea musim ini, enam di antaranya sebagai starter dan lima pertandingan penuh (90 menit).


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