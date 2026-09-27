Roy Keane, mantan pemain Manchester United yang kini menjadi analis televisi, merespons dengan keras pernyataan Rodri terkait kasus Manchester City dan sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada klub tersebut, menegaskan perlunya klub itu menanggung konsekuensi dari hasil investigasi dalam berkas pelanggaran keuangan.

Dalam pernyataannya melalui saluran "ITV", Keane menolak sikap Rodri yang menyatakan keyakinannya bahwa Manchester City akan melewati kasus ini tanpa sanksi, dan berkata: "Sudah waktunya, urusan ini sudah berlangsung sejak lama. Saya jelas tidak setuju dengan pesan Rodri. Ini adalah keputusan klub, merekalah yang memilih untuk berbuat curang."

Pernyataan Keane muncul setelah laporan media menyebutkan bahwa komisi independen menyimpulkan Manchester City bersalah atas 114 dari total 115 pelanggaran keuangan, sementara sanksinya belum ditetapkan, sedangkan klub menegaskan bahwa proses masih berlangsung dan aspek-aspek penting dari kasus ini belum diputuskan, seraya tetap berpegang pada sikap menolak tuduhan tersebut.

Keane menambahkan: "Apa pun gelar yang mereka raih selama beberapa tahun terakhir, mereka layak dihukum," sambil menyinggung sulitnya menentukan bentuk dan cakupan sanksi, tetapi ia menegaskan perlunya klub menghadapi konsekuensi dari keputusan tersebut.

Mantan pemain Manchester United itu berkata: "Mereka berbuat curang dan dinyatakan bersalah, dan kini mereka harus menghadapi konsekuensinya. Sungguh mengejutkan mereka dinyatakan bersalah atas begitu banyak tuduhan," sebagai isyarat terhadap besarnya kasus yang berkaitan dengan pelanggaran keuangan pada periode antara tahun 2009 dan 2018.