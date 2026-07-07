Rooney membandingkan Messi dan Ronaldo: Para pemain Portugal tidak menikmati permainan bersama Cristiano

Dalam pernyataan yang cukup tajam, Wayne Rooney mengklaim bahwa para pemain timnas Portugal tidak menikmati bermain bersama Cristiano Ronaldo seperti halnya para pemain timnas Argentina menikmati bermain bersama Lionel Messi.

Perjalanan Ronaldo di Piala Dunia berakhir secara mengejutkan setelah timnas Portugal kalah 1-0 dari Spanyol di babak 16 besar pada hari Senin, di mana gol kemenangan yang dicetak oleh Mikel Merino pada menit ke-91 menjadi penentu di Stadion Dallas.

Pemenang Ballon d’Or lima kali ini tampil sebagai starter di semua lima pertandingan Portugal di Piala Dunia di Amerika Utara dan mencetak tiga gol, di mana Ronaldo, yang berusia 41 tahun, mencetak dua gol dalam kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan pada babak penyisihan grup, sebelum mencetak gol penalti dalam pertandingan babak 16 besar melawan Kroasia.

Messi, yang berusia 39 tahun, jelas unggul atas Ronaldo setelah mencetak tujuh gol dalam empat pertandingan, sehingga memimpin perburuan Sepatu Emas bersama pemain Prancis Kylian Mbappé dan pemain Norwegia Erling Haaland, Meskipun Messi dianggap sebagai bintang utama Argentina dan sosok yang tak tergantikan bagi timnya, Rooney—yang pernah bermain bersama Ronaldo di Manchester United selama 6 tahun—tidak memiliki pandangan yang sama terkait legenda Real Madrid dan timnas Portugal tersebut.

Rooney, yang menjadi analis pertandingan Piala Dunia 2022 untuk stasiun radio Inggris "BBC", mengatakan: "Ronaldo dan Messi selalu disandingkan karena mereka adalah dua pemain terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola."

Rooney menambahkan: “Namun, sepertinya para pemain Argentina semuanya ada di sana demi Messi, dan semua orang mendukungnya. Jelas bahwa Messi tampil luar biasa di Piala Dunia ini, tetapi saya tidak mendapatkan kesan yang sama dari para pemain Portugal bersama Ronaldo.”