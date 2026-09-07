Rooney: Bintang Arsenal Beruntung Tidak Diusir Saat Melawan Chelsea

Legenda Manchester United, Wayne Rooney, menilai bahwa bek Arsenal asal Brasil, Gabriel, sangat "beruntung" tidak diusir dari lapangan selama kemenangan timnya atas Chelsea (2-1) kemarin Minggu di Liga Inggris.

Rooney merasa pemain Arsenal itu seharusnya diusir hanya lima menit setelah pertandingan dimulai, setelah Gabriel menendang kepala kiper Chelsea, Emiliano Martinez.

Sejumlah pemain Chelsea menunjukkan kemarahan besar terhadap insiden yang menyebabkan Martinez mengalami rasa sakit hebat dan membutuhkan perawatan medis.

Pandangan wasit Chris Kavanagh terhalang akibat kekacauan di area kotak penalti, tetapi teknologi video asisten wasit tidak menyarankan wasit untuk merujuk ke layar samping lapangan guna meninjau ulang.

Dalam analisisnya atas insiden tersebut di program "Match of the Day" di kanal BBC, Rooney berkata: "Anda tidak menyadarinya pada pandangan pertama, tetapi ketika Anda menonton tayangan ulang dan kecepatannya diperlambat, Anda mungkin bisa melihatnya dengan lebih jelas."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Martinez sedang memegang bola, lalu Gabriel menendang kepalanya, kemudian mengangkat kakinya dan melompat tinggi. Ia sangat beruntung karena tetap berada di lapangan."

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