Lionel Messi terus mengukir angka-angka luar biasa dalam perjalanan kariernya, setelah memimpin Inter Miami meraih kemenangan 2-1 atas tuan rumah New England Revolution, dalam ajang Major League Soccer, dengan mencetak satu gol dan menciptakan satu assist, sehingga semakin dekat untuk meraih pencapaian bersejarah baru dalam catatan kontribusi golnya.

Bintang Argentina berusia 39 tahun itu menambah koleksinya pada musim ini menjadi 26 gol dan 13 assist, sementara total golnya sepanjang karier mencapai 937 gol dalam 1.184 pertandingan, dengan rata-rata satu gol setiap 104 menit.

Angka-angka kapten Inter Miami ini tidak berhenti di situ, karena jumlah assist-nya mencapai 428, sehingga total kontribusi golnya meningkat menjadi 1.365 kontribusi bersama klub dan timnas, dengan rata-rata satu kontribusi setiap 71 menit, menjadikannya hanya berjarak 35 kontribusi lagi untuk menembus batas 1.400.

Angka-angka terbaru Messi ini memperkuat peluangnya untuk mendekati rekor tersebut, setelah ia terlibat dalam 36 gol selama 27 pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina dan Inter Miami, sejak laga melawan Austria di Piala Dunia 2026.

Dalam perlombaan angka-angka bersejarah, Messi terus mengejar pemain Portugal Cristiano Ronaldo, yang memuncaki daftar pencetak gol dengan koleksi 985 gol dalam 1.343 pertandingan, dengan rata-rata satu gol setiap 111 menit, unggul atas pemain Argentina itu dengan selisih 48 gol.

Namun keunggulan dalam total kontribusi gol tetap menjadi milik Messi, yang telah mencapai 1.365 kontribusi, berbanding 1.246 kontribusi milik Ronaldo, berkat selisih besar dalam jumlah assist di antara kedua bintang tersebut.