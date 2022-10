Ronaldo Akui Tak Sudi Lihat Lionel Messi Juara Piala Dunia

Ronaldo, legenda Brasil, tak ingin melihat Lionel Messi menjuarai Piala Dunia bersama Argentina, meski mengakui ia pantas memenangkannya

Ronaldo akui Messi pantas juara Piala Dunia

Tapi tak mau ia memenangkannya

Bawa-bawa rivalitas Brasil & Argentina

APA YANG TERJADI?

Legenda Brasil Ronaldo membicarakan Piala Dunia 2022, ia tak mau melihat Messi mengangkat trofi juara dunia bersama Argentina

Ronaldo Nazario has spoken ahead of the 2022 World Cup, rejecting the notion of Messi finally lifting the trophy with Argentina, admitting that he doesn't even want to think about the possibility due to the rivalry between Messi's nation and Brazil.

KATA RONALDO SOAL MESSI:

"Kalau dia dinaturalisasi Spanyol," kata Ronaldo kepada Guardian saat ditanya apakah dia berharap melihat Messi memenangkan Piala Dunia.

"Rivalitas Brasil-Argentina sangatlah besar. Kami bertarung di pertempuran-pertermpuran luar biasa, dengan penuh hormat, dan itu hal terindah dalam sepakbola."

"Tetapi saya tak kuasa membayangkan Argentina menang Piala Dunia. Apakah Messi pantas memenangkannya? Tentu saja – tapi saya tak mendukungnya. Saya mencintainya dan dia akan mengerti [ucapan saya] karena saya yakin dia akan merasakan hal yang persis sama."

SITUASINYA:

Ada keyakinan dan optimisme dari suporter Brasil dan Argentina menjelang Piala Dunia 2022. Kedua negara sama-sama memasuki era kebangkitan mereka dalam beberapa tahun terakhir dan akan menuju Qatar sebagai unggulan memenangkan turnamen empat tahunan tersebut, yang sekaligus menjadi Piala Dunia terakhir Messi.

DALAM FOTO:

APA SELANJUTNYA BUAT MESSI?

Peraih tujuh Ballon d'Or itu mulai kembali ke performa terbaiknya di Paris Saint-Germain dengan 19 gol + assist dalam 15 pertandingan di semua kompetisi, tetapi kini satu matanya akan tertuju ke Piala Dunia 2022, yang kurang sebulan lagi digelar di Qatar. Ia dan Argentina harus melewati hadangan Arab Saudi, Meksiko, dan Polandia di fase grup jika ingin melangkah ke babak gugur.