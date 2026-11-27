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Legenda Brasil Ronaldo memuji keberhasilan Harry Kane asal Inggris meraih Ballon d'Or. Ia menegaskan bahwa penyerang Bayern Munich itu benar-benar pantas memenangkannya dan mengaku senang melihat penyerang murni kembali berjaya dalam penghargaan individu bergengsi.

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Kane meraih penghargaan tersebut setelah bersaing ketat dengan Kylian Mbappe (Real Madrid) dan Lamine Yamal (Barcelona).

Ronaldo, peraih Ballon d'Or pada 1997 dan 2002, mengaku senang saat kemenangan Kane diumumkan dalam gala akbar yang digelar bulan lalu di London Palladium, yang dihadiri deretan bintang sepak bola.

Kapten timnas Inggris berusia 33 tahun itu menjalani musim gemilang bersama Bayern Munich di Bundesliga dan Liga Champions. Ia juga membawa negaranya ke semifinal Piala Dunia dan mencetak 73 gol sepanjang periode tersebut.

Kane menjadi pemain Inggris kelima yang meraih penghargaan bergengsi itu, sekaligus yang pertama sejak Michael Owen memenangkannya pada 2001, setelah mengungguli sejumlah bintang top, di antaranya Kylian Mbappe dan Lamine Yamal.

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Ia juga menjadi penyerang murni pertama yang meraih Ballon d'Or sejak Karim Benzema memenangkannya pada 2022.

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Ronaldo berkata, saat tampil dalam podcast "Stick to Football" di platform Disney+: "Itu luar biasa, dan saya rasa dia benar-benar pantas mendapatkannya."

Ia menambahkan: "Saya senang untuknya dan juga untuk diri saya sendiri, karena penyerang nomor 9 telah kembali. Saya sangat senang, sudah lama sekali penyerang nomor 9 tidak memenangkan sesuatu yang penting. Dia juga orang yang sangat baik, jadi dia benar-benar pantas mendapatkannya. Saya sangat, sangat senang untuknya."

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Ketika Jamie Carragher bertanya seberapa penting penghargaan itu di Brasil dibandingkan di Inggris, Ronaldo menjawab: "Bagi kami, penghargaan ini sangat penting, dan penting di mana pun. Mungkin artinya lebih besar di Inggris, karena pemain Inggris terakhir yang memenangkannya adalah Michael Owen, dan kini maknanya kembali dengan Harry Kane."

Ia melanjutkan: "Saya rasa penghargaan ini sangat penting bagi para pemain, karena memberi mereka kesempatan untuk berkumpul dan membicarakan musim lalu serta apa yang telah mereka tunjukkan. Masih ada ketidakjelasan mengenai kriteria pemilihan pemain terbaik dunia. Kami tahu para kapten timnas ikut memberikan suara, begitu pula para jurnalis, tetapi yang pasti dia adalah penyerang terbaik."

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Kane baru-baru ini mengalami robekan pada salah satu ligamen pergelangan kaki kirinya dan menargetkan kembali merumput pada fase krusial musim ini.

Karier luar biasa Ronaldo diwarnai dua cedera lutut serius. Cedera kedua ia alami hanya enam menit setelah kembali bermain, yang membuatnya absen lebih dari satu tahun.

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Bintang Brasil itu menilai para penyerang saat ini menikmati kondisi yang jauh lebih mudah dibandingkan generasinya, seraya menyoroti perbedaan besar dalam tingkat perlindungan yang diterima para pemain.

Ronaldo menuturkan: "Saya berharap mendapatkan perlindungan yang sama pada masa itu. Kami sangat menderita pada periode tersebut. Di generasi kami, ada pemain kasar di mana-mana. Di mana pun saya bermain, saya menemukan banyak pemain kasar, dan kami tidak mendapatkan perlindungan."

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Ia melanjutkan: "Sekarang, syukurlah, para pemain mendapatkan perlindungan yang sangat besar, dan itu adil."

Ia menutup: "Satu-satunya hal yang saya sesali adalah saya tidak mendapatkan perlindungan seperti itu sepanjang karier saya."