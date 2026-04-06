"Ronald Koeman pasti akan sangat khawatir tentang Virgil van Dijk menjelang Piala Dunia"

Arno Vermeulen melihat Virgil van Dijk tampil sangat kesulitan akhir pekan lalu. Bek tengah itu bersama Liverpool mengalami kekalahan telak 4-0 dari Manchester City. Dalam acara bincang-bincang sepak bola Studio Voetbal, sang analis mengungkapkan kekhawatirannya.

Manchester City menghancurkan Liverpool pada Sabtu sore. Berkat hattrick Erling Haaland dan satu gol tambahan dari Antoine Semenyo, tim asuhan Arne Slot tersingkir tanpa perlawanan berarti di Piala FA.

Mohamed Salah juga gagal mengeksekusi penalti untuk The Reds. Meskipun tim Slot memulai pertandingan dengan cukup baik, mereka benar-benar hancur setelah babak kedua. Pertahanan mereka sama sekali tidak terlihat stabil, seperti yang juga dilihat oleh Vermeulen.

"Ronald Koeman pasti sangat khawatir dengan Virgil van Dijk," demikian pendapat tamu tetap di Studio Voetbal. Van Dijk adalah kapten dan pemimpin tak terbantahkan timnas Belanda. Musim panas mendatang, ia harus memimpin timnya menuju Piala Dunia yang sukses.

Namun, Vermeulen memiliki keraguan terhadap pemain asal Breda berusia 34 tahun itu. "Jika Anda melihat kecepatan penyerang City dan cara Van Dijk bergerak, maka di Piala Dunia Anda tidak boleh memberikan terlalu banyak ruang," kata mantan kepala sepak bola NOS tersebut.

Di Liverpool pun, Van Dijk akan menghadapi pekan yang sangat berat, duga Vermeulen. "Mereka akan bertandang ke Paris," katanya merujuk pada laga Liga Champions melawan juara bertahan Paris Saint-Germain. "Di sana ada beberapa pemain cepat yang berkeliaran!"