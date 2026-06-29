Ronald Koeman mengubah susunan pemain Timnas Belanda secara total menjelang laga melawan Maroko

Tim nasional Belanda akan menghadapi Maroko di babak 16 besar Piala Dunia. Pelatih kepala Ronald Koeman menurunkan lima pemain di lini belakang. Tijjani Reijnders digantikan oleh Nathan Aké. Pertandingan seru Piala Dunia ini akan dimulai pada pukul 03:00.

Bart Verbruggen akan menjadi penjaga gawang di Monterrey, Meksiko. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Aké, dan Micky van de Ven akan menjadi barisan pertahanan Oranje.

Di lini tengah, Koeman tetap mempercayakan posisi tersebut kepada Frenkie de Jong dan Ryan Gravenberch.

Donyell Malen digantikan oleh Crysencio Summerville di posisi sayap kanan. Brian Brobbey kembali menjadi ujung tombak di lini depan, sementara Cody Gakpo bertugas menciptakan ancaman dari sayap kiri.

Susunan Pemain Timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Brobbey, Gakpo

Susunan pemain Maroko: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Díaz, Saibari, El Khannouss.