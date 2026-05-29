Ronald Koeman menerima sinyal yang sangat jelas dari Mikel Arteta mengenai kondisi kebugaran Jurriën Timber

Jurriën Timber masuk dalam skuad Arsenal untuk final Liga Champions pada Sabtu mendatang. Hal itu dikonfirmasi oleh pelatih Mikel Arteta dalam konferensi pers pada Jumat.

Sejak 14 Maret, pemain yang telah 23 kali membela timnas Belanda ini tidak lagi bermain. Timber telah menjalani proses pemulihan yang panjang, dan kini hal itu membuahkan hasil.

Timber dinyatakan cukup fit untuk ikut serta dalam perjalanan Arsenal menuju pertandingan terpenting musim ini. Ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari dua bulan ia masuk dalam skuad pertandingan.

Bahkan, menurut Arteta, dia cukup fit untuk menjadi starter melawan Paris Saint-Germain. “Ya, seratus persen,” jawab manajer asal Spanyol itu saat ditanya apakah Timber bisa menjadi starter.

Bagi Arteta dan Arsenal, ini adalah kabar baik, mengingat Ben White cedera dan tidak bisa bermain melawan PSG pada Sabtu nanti.

Perkembangan ini juga akan disambut dengan gembira oleh Ronald Koeman. Pelatih timnas Belanda itu memasukkan Timber ke dalam skuad Piala Dunia beranggotakan 26 orang, tanpa kepastian apakah ia akan cukup fit tepat waktu untuk awal turnamen dunia tersebut.

Ian Maatsen dan Lutsharel Geertruida masuk dalam daftar cadangan, tetapi tampaknya kemungkinan besar keduanya tidak akan dipanggil lagi. Mereka hanya akan dimasukkan ke dalam skuad jika Timber mengalami kemunduran yang tidak terduga.