Ronald Koeman membagikan strategi timnas Belanda saat menghadapi Jepang: 'Kamu harus bisa mengatasinya dengan baik'

Tim nasional Belanda akan memainkan pertandingan pertama mereka di Piala Dunia melawan Jepang pada hari Minggu. Tim Asia ini dianggap oleh banyak orang sebagai lawan tersulit di grup, terutama berkat kekuatan serangan mereka. Pelatih kepala Ronald Koeman memahami kualitas yang dimiliki Jepang dan ingin memanfaatkannya semaksimal mungkin.

"Kami merasa sudah siap," kata Koeman saat berbincang dengan NOS. "Kami tahu apa yang akan kami hadapi besok. Itu akan sulit, tim yang bagus. Tapi kami juga begitu."

"Kami tidak takut. Kami menghormati lawan. Kami tahu di mana kekuatan Jepang, tapi juga tahu di mana kami bisa menyakiti Jepang."

"Mereka bermain ofensif dan menekan tinggi. Biasanya begitu, karena kami sering melihat negara-negara yang melawan kami terkadang ingin menyesuaikan diri."

"Dari apa yang kami lihat dari Jepang, mereka adalah tim yang sangat segar. Mereka banyak berlari, bermain menyerang." Dan justru di situlah Koeman melihat peluang bagi timnas Belanda.

"Ada juga masalah transisi. Mereka terkadang memberikan ruang, dan Anda harus bisa mengatasinya dengan baik," kata Koeman.

Pelatih tim nasional tidak begitu saja berasumsi bahwa Jepang adalah lawan terkuat di grup, yang juga terdiri dari Swedia dan Tunisia. "Saya tidak tahu."

"Mungkin di atas kertas memang begitu, tapi Anda juga bisa terkejut. Bahwa negara lain mungkin justru lebih kuat. Itu juga tergantung pada diri kita sendiri, bagaimana kita memulai pertandingan," kata Koeman.