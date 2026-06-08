Ronald Koeman hanya melakukan satu perubahan dalam susunan pemain tim nasional Belanda

Pelatih tim nasional Ronald Koeman telah mengumumkan susunan pemain definitif untuk pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan pada Senin malam. Dibandingkan dengan pertandingan melawan Aljazair, Koeman melakukan satu perubahan dan sebagian besar memilih susunan pemain inti yang direncanakan untuk Piala Dunia.

Seperti yang sudah diduga, Bart Verbruggen akan menjadi penjaga gawang. Denzel Dumfries kembali setelah menjalani skorsing dan menggantikan Mats Wieffer. Jan Paul van Hecke, yang diminati oleh Tottenham Hotspur, dinyatakan cukup fit dan akan menjadi tulang punggung pertahanan bersama Virgil van Dijk. Micky van de Ven menjadi bek kiri malam ini. Jurriën Timber, bagaimanapun, sama sekali tidak masuk dalam skuad Oranje untuk pertandingan persahabatan ini.

Di lini tengah tidak ada kejutan. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, dan Tijjani Reijnders membentuk lini tengah, sehingga tidak ada tempat bagi Justin Kluivert. Kluivert tampil bagus saat masuk sebagai pengganti melawan Aljazair, tetapi sekali lagi harus puas dengan peran cadangan.

Di lini depan, Crysencio Summerville mendapat kepercayaan dari Koeman, yang telah menyatakan ingin melihat duet Dumfries-Summerville beraksi. Di posisi penyerang, Donyell Malen lebih diutamakan daripada Memphis Depay, yang masih dalam proses pemulihan dari cedera. Cody Gakpo ditugaskan untuk menciptakan ancaman dari sisi kiri.

Susunan pemain timnas Belanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.