Ronald Ko calon penyerang timnas Belanda menanggapi secara langsung kasus cedera baru yang 'menyakitkan'

Pelatih timnas Ronald Koeman menanggapi cedera terbaru Emmanuel Emegha dalam siaran Studio Voetbal pada Minggu. Penyerang RC Strasbourg itu harus ditarik keluar pada pertandingan melawan Toulouse malam itu karena cedera otot paha belakang. Koeman menyebut kabar tersebut 'menyedihkan' dan menegaskan bahwa mantan pemain Sparta itu benar-benar masuk dalam pertimbangan untuk bergabung dengan skuad Piala Dunia.

Emegha telah berjuang melawan cedera sepanjang sebagian besar musim ini, sehingga meskipun berperan sebagai kapten, ia diperlakukan dengan hati-hati belakangan ini. Pelatih Gary O'Neil baru memasukkan Emegha ke lapangan sepuluh menit sebelum pertandingan berakhir pada Minggu.

Dalam sepuluh menit itu, keadaan menjadi buruk bagi Emegha. O'Neil telah mengonfirmasi bahwa Emegha harus absen dalam leg kedua semifinal Conference League melawan Rayo Vallecano, namun di Prancis dikhawatirkan Emegha, yang terlihat sangat kesakitan, akan absen untuk sementara waktu.

Dengan demikian, peluangnya untuk ikut Piala Dunia tampaknya sangat kecil. "Bukan kebetulan saya menghubunginya pada Jumat siang," kata Koeman. "Karena kami ingin melihatnya lagi, untuk memastikan apakah dia cukup fit dan dalam kondisi baik agar kami bisa mempertimbangkan untuk membawanya ke Piala Dunia."

"Lalu dia berkata: 'Saya tidak akan menjadi starter.' Dan memang begitu, menurut saya dia hanya bermain sepuluh menit. Dan dalam sepuluh menit itu dia kembali mengalami cedera. Saya mendengarnya, saya bahkan belum tahu sebelumnya."

Analis Pierre van Hooijdonk menyebut berita ini 'sangat mengecewakan', karena Emegha memiliki 'kualitas lain' dibandingkan pesaingnya. "Banyak kedalaman, kecepatan. Secara fisik juga kuat." Koeman setuju dengan itu. "Tapi ini juga musim dengan banyak cedera."

"Tentu saja menyakitkan ketika kamu sedang menuju turnamen final dan memiliki peluang untuk ikut serta, lalu kembali mengalami cedera. Hal itu terjadi padanya saat ini, tetapi juga berlaku bagi pemain lain. Jika kamu mengalami cedera otot pada periode ini dan harus absen selama lima atau enam minggu... Sayangnya, itu berarti kamu tidak bisa ikut turnamen final," kata Koeman.