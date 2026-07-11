Romeo: Kelemahan ini menjadi masalah bagi Argentina di Piala Dunia

Christian Romero, bek tim nasional Argentina, menegaskan adanya masalah pertahanan yang terus berlanjut yang harus diperbaiki oleh timnya agar bisa meraih kesuksesan dalam pertandingan perempat final Piala Dunia melawan tim nasional Swiss.

Gawang juara bertahan Piala Dunia itu kebobolan 4 gol dalam dua pertandingan terakhirnya di turnamen ini, yang menjadi titik kritis dan mengkhawatirkan bagi bek Christian Romero.

“Kami tampil cukup baik, meskipun tentu saja ada hal-hal yang harus diperbaiki. Kami kebobolan 4 gol dalam pertandingan terakhir kami, dan kebobolan gol ini mengganggu kami,” kata Cristian Romero kepada para wartawan.

Romero menambahkan: “Selain itu, kami selalu siap mendukung tim, dan siap memberikan yang terbaik demi kepentingan tim, serta mengikuti keputusan pelatih.”

Sebelumnya, timnas Argentina berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua pertandingan fase grup melawan Aljazair dan Austria, dan hanya kebobolan satu gol saat melawan Yordania. Namun, kelemahan pertahanannya terlihat jelas pada babak gugur setelah meraih dua kemenangan beruntun dengan skor 3-2.

Timnas Argentina meraih kemenangan pertamanya dengan skor 3-2 atas Cape Verde pada babak perpanjangan waktu di babak 32 besar, sebelum membalikkan ketertinggalan dua gol untuk mengalahkan Mesir dengan skor 3-2 di babak 16 besar berkat gol penentu yang dicetak Enzo Fernández di menit-menit akhir.

Gawang Argentina hanya kebobolan 3 gol secara keseluruhan selama fase grup dan pertandingan babak 16 besar di Piala Dunia 2022.