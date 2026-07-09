Romario melontarkan kritik pedas: Pecat Ancelotti si bajingan itu setelah skandal Piala Dunia

Pelatih tim nasional Brasil asal Italia, Carlo Ancelotti, menghina legenda Brasil Romário dengan kata-kata kasar, setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Timnas Brasil tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar setelah kalah dari Norwegia (2-1), namun Federasi Sepak Bola Brasil memutuskan untuk tetap mempercayai Ancelotti.

Namun, Romário—yang pernah menjuarai Piala Dunia 1994 bersama Seleção—menolak kelanjutan kepelatihan Ancelotti dan menuntut pemecatannya serta pembatalan kontraknya melalui saluran pribadinya, “Romário TV”.

Jaringan "Foot Mercato" mengutip pernyataan Romario, di mana ia mengatakan: "Saya akan membatalkan kontraknya. Setelah pertandingan, sebagai ketua, saya akan pergi ke ruang ganti dan berkata: 'Baiklah, terima kasih banyak, selamat tinggal, pergilah ke neraka. Ajukan gugatan hukum terhadapnya dan kita lihat apa yang akan terjadi'."

Dia menambahkan: “Tidak mungkin Ancelotti tetap menjadi pelatih timnas Brasil setelah skandal ini, aib yang dia timbulkan. Saya sudah mengatakan ini kepada kalian dalam tiga episode sebelumnya, dan saya akan mengulanginya di sini. Ini tidak bisa diterima, harus ada perubahan. Situasi tidak bisa terus seperti ini, sialan!”

Dia melanjutkan: “Dulu kita punya Dunga, dia kalah dan pergi. Dulu kita punya Filipe (Scolari), yang memenangkan Piala Dunia dan tetap bertahan. Dulu kita punya Tite, yang kalah, tetap bertahan, lalu kalah lagi. Dan sekarang kita punya si sialan Ancelotti ini, yang kalah dan akan tetap bertahan.”

Perlu dicatat bahwa kontrak Ancelotti, mantan pelatih Real Madrid, dengan Federasi Sepak Bola Brasil masih berlaku hingga tahun 2030.