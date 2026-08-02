Jurnalis Italia yang berspesialisasi dalam bursa transfer, Fabrizio Romano, menegaskan bahwa negosiasi antara Barcelona dan Atletico Madrid terkait perekrutan penyerang Julian Alvarez akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Romano berbicara saat menghadiri babak semifinal Piala Dunia Kings League di Milan, turnamen yang didirikan oleh Gerard Pique. Dalam kesempatan itu, jurnalis Italia tersebut mengungkapkan kekagumannya yang besar terhadap mantan bintang Barcelona itu dengan mengatakan: "Saya selalu menjadi salah satu pengagum terbesarnya."

Mengenai transfer yang paling mengejutkannya pada musim panas ini, Romano menjawab bahwa itu adalah kepindahan Cucurella ke Real Madrid.

Ketika ditanya tentang transfer terbaik yang terjadi sejauh ini pada musim panas ini, Romano memilih kepindahan Morgan Rogers ke Chelsea, dengan menjelaskan alasannya: "Karena ia adalah pemain kelas atas dan tiba di klub yang ideal baginya."

Mengenai kabar eksklusif paling penting yang berhasil ia dapatkan sepanjang kariernya, Romano berkata: "Kedatangan Tuchel ke Bayern Munich, karena tidak ada seorang pun yang menduganya. Selain itu, kepindahan Cucurella ke Real Madrid pada musim panas ini merupakan hal yang luar biasa."

Ketika jurnalis Italia itu ditanya tentang bintang yang akan ia pilih untuk direkrut seandainya ia menjadi presiden klub, ia terlebih dahulu bertanya balik: "Di sepak bola atau di Kings League? Di Kings League, saya sangat ingin mengontrak Gerard Pique. Saya selalu menjadi pengagum berat Gerard dan ingin ia berada di lini pertahanan saya."

Adapun di level sepak bola profesional, Romano memilih seorang pemain muda dengan mengatakan: "Lamine Yamal, ia adalah pemain yang unik."

Terkait kemungkinan Barcelona merekrut penyerang baru, Romano berkata: "Ya, saya rasa mereka pada akhirnya akan mengontrak seorang penyerang. Saat ini mereka menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi dengan Julian Alvarez, tetapi niatnya mengarah pada perekrutan seorang penyerang."

Ketika ditanya apakah Alvarez adalah pilihan utama untuk posisi tersebut, Romano menjelaskan: "Mereka akan berusaha mengontraknya, itu sudah pasti. Adapun kemungkinan tuntas atau tidaknya transfer ini lebih bergantung pada Atletico Madrid daripada Barcelona, tetapi negosiasi akan berlanjut antara kedua klub."

Mengenai jumlah pesan yang ia terima melalui aplikasi WhatsApp dalam satu hari, Romano menuturkan: "Saya tidak tahu, jumlahnya sangat banyak. Saya memiliki 80 hingga 90 percakapan yang terbuka, jadi selalu ada saja sesuatu."