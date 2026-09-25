Rodri Ungkap Pesan Manchester City kepada Para Pemain soal Tuduhan

Rodri, mantan pemain Manchester City dan timnas Spanyol, menegaskan keyakinannya atas ketidakbersalahan mantan klubnya dalam kasus yang terkait dengan pelanggaran keuangan yang dituduhkan kepada klub tersebut, seraya menyatakan bahwa apa yang diraih tim dalam beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja dan usaha kolektif, bukan karena uang.

Rodri, yang pindah ke Barcelona musim panas lalu, mengatakan dalam pernyataan kepada media, menanggapi kemungkinan sanksi terhadap Manchester City: "Kami telah melalui proses hukum serupa pada tahun 2020, dan yang berubah hanyalah tuntutannya. Klub selalu menegaskan bahwa kami akan terbebas dari hukuman, dan kami memang telah dibebaskan. Kami dinyatakan bersalah dalam putusan tingkat pertama, sebagaimana yang terjadi sekarang, tetapi saya berharap keadilan akan ditegakkan."

Ia menambahkan: "Saya mengenal Manchester City dengan baik, dan mereka meyakinkan kami saat itu bahwa mereka telah mengambil semua langkah yang benar," sebelum menyinggung kekhawatiran mengenai kemungkinan pencabutan gelar-gelar klub, dengan mengatakan: "Ketika Anda melihat semua orang yang telah mengerahkan usaha besar di Manchester City untuk meraih kesuksesan, Anda akan menyadari bahwa apa yang kami capai tidak bisa disangkal."

Gelandang Spanyol itu melanjutkan: "Harganya bukan uang, melainkan usaha dan semangat kolektif. Semua yang kami raih memang layak; kami menciptakan salah satu era paling gemilang dalam sepak bola Inggris. Saya percaya pada ketidakbersalahan klub; kami sudah membuktikannya pada tahun 2020."

Rodri juga berbicara tentang ambisi timnas Spanyol setelah menjuarai Piala Dunia, dengan menegaskan bahwa para pemain merasakan tanggung jawab yang besar setelah pencapaian tersebut, tetapi mereka "haus akan lebih banyak", seraya mengungkapkan keinginan mereka untuk menjuarai UEFA Nations League.

Mengenai peluangnya memenangkan Ballon d'Or, Rodri mengatakan bahwa tentu saja ia ingin meraih penghargaan tersebut, tetapi ia menyadari bahwa hal itu bergantung pada penampilannya dan penilaian para jurnalis, seraya menambahkan bahwa penghargaan individu tetaplah "imbalan untuk kerja kolektif", sekaligus berharap penghargaan itu jatuh ke tangan pemain Spanyol.

Rodri juga memuji pemahaman di antara para pemain timnas Spanyol, terutama dengan banyaknya jumlah mereka di Barcelona, dengan menjelaskan bahwa gaya klub Catalunya itu sangat mirip dengan cara bermain timnas, dan hal itu membantu terciptanya keselarasan di dalam tim.