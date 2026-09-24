Bintang Spanyol, Rodri, sangat memahami karakteristik Barcelona di bawah asuhan pelatih Hansi Flick, sekaligus mengungkap perbedaan yang ia temukan antara pelatih asal Jerman itu dengan Pep Guardiola, mantan pelatihnya di Manchester City. Ia juga mengomentari kecepatan fisik tim Barcelona jika dibandingkan dengan Real Madrid.

Perbandingan antara Flick dan Guardiola diajukan dalam wawancara Rodri bersama radio "Cadena COPE", dan kapten timnas Spanyol itu menjawab tanpa ragu: "Tidak pernah. Tidak ada kemiripan sama sekali di antara keduanya."

Gelandang itu menjelaskan bahwa kedatangannya di Barcelona disertai dengan kesan awal yang sama sekali berbeda dari yang ia bayangkan.

Sambil tertawa, Rodri berkata seperti dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Ketika pertama kali datang, saya mengira saya bergabung dengan Barcelona yang mengandalkan latihan umpan dan penguasaan bola, lalu mereka membuat saya menjalani empat hari latihan intensif, hingga saya berkata dalam hati: 'Aku sudah menjerumuskan diriku ke dalam apa ini?' Mereka memulai dengan latihan fisik yang berat, serta latihan di ruang gym. Saya rasa mereka ingin memaksakan gaya mereka kepada saya. Itu bukan sesuatu yang normal."

Beban fisik menjadi salah satu aspek yang paling mengejutkannya sejak kedatangannya, dan ketika Rodri ditanya apakah ia berlatih lebih keras dibanding klub-klub lain, pemain internasional Spanyol itu menjawab dengan tegas: "Itu mengejutkan saya, ya."

Rodri kembali menegaskan perbandingan langsung dengan periodenya di Manchester City. Menurutnya, Guardiola memahami cara mempersiapkan pemain dengan berbeda, katanya: "Pep meyakini bahwa pertandinganlah yang memberimu ritme. Sementara Hansi sangat berbeda; ia mendorong kami yang bergabung belakangan ke dalam tim dengan sangat keras."

Pembicaraan juga menyinggung aspek fisik dalam kompetisi, di mana jurnalis Juanma Castaño mengingatkan Rodri bahwa Barcelona saat ini adalah tim tercepat kedua di Liga Spanyol, dan gelandang itu menjawab dengan sederhana: "Baiklah, kami masih punya ruang untuk berkembang di aspek ini."

Kemudian muncul pertanyaan tentang tim yang paling sedikit berlari. Awalnya Rodri mencoba mengelak dari pertanyaan itu dengan berkata: "Kamu saja yang beri tahu saya, kamu saja yang beri tahu saya. Real Madrid?".

Komentar ini memicu diskusi yang lebih luas tentang pentingnya beban fisik dalam sepak bola modern, dan ia menjelaskan: "Saya rasa sepak bola modern sangat erat kaitannya dengan tim yang lebih banyak berlari, tetapi kamu harus berlari secara efisien dan dengan cara yang benar. Kedua hal itu saling berkaitan; sebab jika kamu berlari, maka pilihanmu semakin banyak."

Saat ini Rodri tengah fokus bersama timnas Spanyol, tempat ia berlatih, seraya melanjutkan adaptasinya dengan Barcelona. Dalam tujuh pertandingan resminya bersama Blaugrana, ia mencatatkan akurasi umpan sebesar 94,2%, dan Flick, yang mengatur menit bermainnya secara bijak setelah bergabung tanpa menjalani masa persiapan pramusim, memberinya rata-rata 62,71 menit per pertandingan, agar ia dapat secara bertahap mencapai puncak kebugaran fisiknya.

Setelah berakhirnya jeda internasional, Barcelona bersiap menghadapi dua laga panas melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions, dan Real Madrid di La Liga.

Peraih Piala Dunia bersama Spanyol itu mengungkapkan antusiasmenya untuk menjalani laga-laga seperti itu, tetapi ketika diminta memilih antara menghadapi Paris Saint-Germain atau Real Madrid, peraih Ballon d'Or 2024 itu lebih memilih menghadapi juara Eropa dua kali berturut-turut tersebut.

Rodri berkata seperti dikutip jaringan "Foot Mercato": "Kamu akan menghadapi juara Eropa, tim terbaik dalam beberapa tahun terakhir, lalu kamu akan menghadapi Real Madrid di El Clasico. Baiklah, saya akan memilih laga melawan Paris. Merekalah tim terbaik saat ini."

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