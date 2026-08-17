Rodri meminta pemain Barcelona merelakan nomor punggungnya

Pemain Spanyol, Rodri, berada di ambang bergabung secara resmi dengan Barcelona, dan mantan pemain Manchester City itu bahkan telah menentukan nomor punggung yang ingin dikenakannya bersama klub Katalan tersebut.

Barcelona telah merampungkan kesepakatan dengan Manchester City untuk mendatangkan Rodri, dan transfer ini diperkirakan akan diumumkan secara resmi dalam beberapa jam ke depan, setelah mereka menyetujui, menurut sejumlah laporan yang senada, untuk membayar 60 juta euro sebagai nilai tetap, ditambah 16 juta euro sebagai bonus dan variabel, sementara sang pemain akan menandatangani kontrak selama empat musim, dengan gaji melebihi 13 juta euro bersih per tahun, sehingga menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di tim.

Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, Rodri meminta bintang Barcelona, Fermin Lopez, untuk merelakan kaus bernomor 16, yang telah dikenakan gelandang tersebut sepanjang kariernya bersama Manchester City dan timnas Spanyol.

Romano menambahkan melalui akunnya di platform X bahwa Fermin Lopez setuju untuk mengubah nomornya, di mana ia bersiap mengenakan kaus bernomor 7, yang membuka jalan bagi Rodri untuk mempertahankan nomor ikoniknya, "16", bersama Barcelona.

Barcelona diperkirakan akan mengungkap nomor final yang akan dikenakan Rodri dalam pengumuman resmi transfer tersebut, namun semua indikasi menegaskan bahwa gelandang Spanyol itu akan tetap mengenakan kaus bernomor 16 dalam petualangan barunya di dalam stadion "Spotify Camp Nou".

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