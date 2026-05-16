Robert Lewandowski hengkang setelah empat musim bersama FC Barcelona

Penyerang andalan Robert Lewandowski akan hengkang dari FC Barcelona pada akhir musim ini. Hal itu diumumkan sendiri oleh pemain asal Polandia berusia 37 tahun tersebut melalui Instagram pada Sabtu sore.

Lewandowski tidak hanya mengunggah video berisi berbagai momen terbaik, tetapi juga sebuah teks panjang. “Setelah empat tahun penuh tantangan dan kerja keras, kini saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Saya pergi dengan perasaan bahwa misi telah tercapai. Empat musim, tiga gelar juara.”

“Saya tidak akan pernah melupakan cinta yang saya terima dari para penggemar sejak hari-hari pertama saya. Catalonia adalah tempat saya di dunia ini. Terima kasih kepada semua orang yang saya temui selama empat tahun yang indah ini.”

Selanjutnya, Lewandowski menyapa satu orang. “Terima kasih khusus kepada Presiden Joan Laporta karena telah memberi saya kesempatan untuk menjalani bab paling luar biasa dalam karier saya.”

“Barça kembali ke tempatnya semula. Hidup Barça. Hidup Catalonia,” tutup sang pencetak gol berpengalaman itu dengan bangga.

Barcelona merekrut Lewandowski dari Bayern München pada tahun 2022 dengan biaya 45 juta euro. Ia mencetak 119 gol dalam 191 pertandingan bersama Blaugrana.