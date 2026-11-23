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Kepergian Riyad Mahrez dari Al-Ahli Saudi bukan sekadar perpindahan seorang pemain dari satu tim ke tim lain. Pemain asal Aljazair itu meninggalkan kenangan berat yang sulit dilupakan, terutama karena namanya lekat dengan prestasi bersejarah bersama Al-Ahli. Namun ironisnya, pemain yang meninggalkan klub dengan cara yang tidak sepadan dengan kontribusinya itu justru menghadirkan salah satu kenangan paling menyakitkan bagi mantan timnya, setelah membawa Al-Shamal asal Qatar bangkit dari ketertinggalan melawan Al-Ahli, meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya prima.

Mahrez, yang dikenal memiliki kualitas teknis tinggi, meninggalkan Al-Ahli pada musim panas lalu melalui pemutusan kontrak. Ia mengakhiri kiprahnya bersama tim setelah turut membantu meraih gelar Liga Champions Asia Elite dalam dua edisi terakhir secara beruntun. Meski kariernya bersama tim diwarnai momen-momen luar biasa, cara berakhirnya hubungan kedua pihak menyisakan ruang luas untuk membicarakan nilai sang pemain dan apa yang bisa ia berikan seandainya bertahan.

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Bintang Aljazair itu kemudian bergabung dengan Al-Shamal, tetapi tidak menjalani masa persiapan ideal yang dapat membantunya mencapai kondisi fisik dan teknis terbaik. Meski begitu, ia tidak butuh waktu lama untuk membuktikan bahwa bakat dan pengalaman mampu membuat perbedaan, bahkan ketika seorang pemain tidak berada di puncak kebugarannya.

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Al-Ahli sempat unggul dua gol dan tampak akan memastikan kemenangan, tetapi kehadiran Mahrez mengubah situasi sepenuhnya. Bintang Aljazair itu berperan dalam kebangkitan timnya dengan mencatatkan satu assist dan turut terlibat dalam satu gol lainnya. Ia hadir tepat pada saat Al-Shamal membutuhkan pemain yang mampu mengubah ritme pertandingan dan menciptakan ancaman.

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Kontribusi Mahrez bukan sekadar angka dalam sebuah laga biasa, tetapi membawa pesan menyakitkan bagi suporter Al-Ahli. Mereka menyaksikan pemain yang pernah mempersembahkan kejayaan Asia bagi mereka justru memimpin tim lawan bangkit dari ketertinggalan dua gol. Sosok yang bersinar dengan seragam Al-Ahli di kompetisi kontinental itu kembali mengingatkan semua orang akan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, namun kali ini dari pihak seberang.

Di saat Al-Ahli menampilkan permainan yang membuat mereka nyaris menang, mereka justru berhadapan dengan pemain yang sangat tahu cara menghukum lawan ketika diberi ruang dan kesempatan. Mahrez tidak perlu tampil gemilang sepanjang laga untuk meninggalkan jejak. Ia memanfaatkan pengalaman dan sentuhan-sentuhan menentukannya untuk memberi Al-Shamal dorongan yang mengubah jalannya pertandingan.

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Pertandingan itu pun berubah menjadi panggung yang sarat kontradiksi: seorang pemain yang tidak meninggalkan Al-Ahli dengan cara yang sepadan dengan besarnya prestasinya, tetapi hanya butuh sekilas bakatnya untuk mengembalikan kenangan gelar-gelar emas kepada para suporternya, sekaligus membuat mereka bertanya-tanya tentang apa yang hilang dari tim akibat kepergiannya. Riyad Mahrez kembali membuktikan bahwa nilai sejati seorang pemain tidak hanya diukur dari tingkat kebugaran fisiknya, tetapi juga dari kemampuannya membuat perbedaan ketika pertandingan membutuhkan sentuhan pemain kelas atas.