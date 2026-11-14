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Declan Rice, gelandang timnas Inggris, berbicara soal laga yang dinanti-nantikan melawan Spanyol, sang juara dunia, seraya menegaskan bahwa timnya berhasrat meraih kemenangan dan menampilkan performa yang kuat, dalam sebuah ujian penting yang akan mengungkap sejauh mana perkembangan timnas Inggris serta kemampuannya bersaing dengan tim-tim terkuat.

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Spanyol akan menjamu Inggris di Stadion Metropolitano, Minggu besok, pada partai penutup Grup 3 Liga A ajang UEFA Nations League.

Spanyol memuncaki klasemen grup dengan 15 poin, setelah memastikan lolos ke babak perempat final, sementara Inggris menempati posisi kedua dengan 12 poin dan juga telah memastikan tiket ke babak berikutnya, sehingga arti penting laga ini hanya terbatas pada penentuan siapa yang menjadi juara grup.

Rice berbicara soal duel melawan Spanyol dalam konferensi pers jelang pertandingan yang digelar hari Sabtu ini, sebagaimana dikutip situs "Sky Sports": "Ini adalah laga besar, dan saya rasa tidak ada laga yang lebih besar dari final Liga Champions atau semifinal melawan Argentina, tetapi ketika Anda bermain melawan timnas Spanyol, sang juara dunia, hal itu memberi Anda motivasi yang besar untuk turun ke lapangan dan meraih kemenangan, dan inilah yang menjadi inti pembicaraan kami sepanjang pekan. Kami menang atas Kroasia, dan sekarang kami pergi ke Spanyol untuk menampilkan performa istimewa, memenangkan pertandingan, dan mencoba menjadi juara grup. Kami akan siap menghadapi laga ini besok malam."

Rice juga menyinggung pentingnya pertandingan ini dalam menilai level timnas Inggris, di tengah kritik yang diterima tim setelah setiap laga, dengan mengatakan: "Setiap kali kami bermain mengenakan kostum Inggris, kami menghadapi pertanyaan soal level performa kami."

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Ia menambahkan: "Performa kami melawan Kroasia pada laga lalu bisa diterima, tetapi kami tahu kami masih memiliki banyak yang bisa ditampilkan. Dan saya rasa laga besok akan memaksa kami menunjukkan yang terbaik dari diri kami. Inilah pertandingan yang ingin Anda jalani, melawan timnas terbaik dan pemain terbaik, dan kami memiliki pemain-pemain yang bersinar di momen-momen seperti ini."

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Ia melanjutkan: "Tentu saja, kami perlu menampilkan performa yang kuat dan bermain dengan baik besok malam, dan pertandingan ini akan mengungkap level sesungguhnya dari tim kami."

Mengenai kemungkinan para pemain timnas Inggris mengalami pelecehan rasial selama laga melawan Spanyol, Rice menunjuk pada pengalaman-pengalamannya terdahulu dalam hal ini, dengan mengatakan: "Saya pernah mengalami situasi serupa sebelumnya di Montenegro dan Bulgaria, dan ada protokol tertentu yang kami ikuti, lalu kami meninggalkan lapangan. Kami tahu betul sikap kami sebagai sebuah tim terhadap hal-hal ini."

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Ia menambahkan: "Pelatih belum membicarakan hal ini sampai sekarang, dan saya tidak akan terkejut jika ia menyinggungnya besok, tetapi kami tahu betul sikap kami."

Ia melanjutkan: "Saya tidak memperkirakan terjadi hal semacam itu besok malam. Ini adalah kota yang indah, dengan stadion yang luar biasa, dan kami juga sangat menghormati para pemain yang akan kami hadapi. Semua kondisi mendukung untuk menikmati malam sepak bola yang menakjubkan, dan kami berharap tidak ada hal yang merusaknya."

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Di sisi lain, Rice membela kemenangan Harry Kane dalam perebutan penghargaan Ballon d'Or, mengungguli pemain muda Spanyol Lamine Yamal, dengan menegaskan bahwa penyerang Bayern Munich itu layak dinobatkan sebagai pemenang penghargaan tersebut.

Gelandang Inggris itu berkata: "Saya sadar bahwa setiap pemain Spanyol tentu akan mengatakan bahwa Lamine Yamal lebih berhak menang."

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Ia mengakhiri pernyataannya dengan berkata: "Lamine adalah pemain luar biasa, dan salah satu pemain terbaik di dunia, dan ia akan meraih banyak penghargaan Ballon d'Or di masa depan, tetapi saya rasa kemenangan Harry kali ini adalah keputusan yang tepat, dan ia benar-benar layak mendapatkan penghargaan itu."

Perlu diingat bahwa Spanyol memenangi duel babak pertama atas Inggris dengan skor (3-2), pada pertandingan yang digelar di Stadion Wembley, berkat gol-gol Yamal, Alejandro Baena, dan Mikel Oyarzabal, sedangkan dua gol timnas Inggris dicetak oleh Anthony Gordon dan Harry Kane.