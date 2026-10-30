Revolusi bersejarah: Liga Amerika tinggalkan tradisinya dan adopsi model Eropa

Liga Sepak Bola Amerika (MLS) bersiap memasuki babak baru dalam sejarahnya, setelah resmi mengumumkan perubahan sistem kompetisi mulai tahun 2027, dengan meninggalkan penyelenggaraan musim dalam satu tahun kalender dan mengadopsi kalender yang diterapkan di liga-liga besar Eropa, dalam sebuah langkah yang bertujuan menyelaraskan kompetisi Amerika dengan pasar sepak bola dunia.

Sejak dimulai pada tahun 1996, Liga Amerika terbiasa menggelar musim-musimnya antara Februari dan Desember, tetapi sistem baru akan dimulai pada Juli 2027, dengan musim pertama berlangsung hingga Mei 2028, sehingga menjadi musim pertama dalam sejarah kompetisi yang membentang melintasi dua tahun kalender, menurut situs resmi asosiasi kompetisi.

Perubahan ini akan memberikan masa libur musim panas bagi para pemain dan staf kepelatihan selama bulan Juni, seusai berakhirnya musim, serupa dengan yang terjadi di liga-liga Eropa. Selain itu, akan diterapkan dua periode transfer, musim panas dan musim dingin, bersamaan dengan jadwal utama pasar transfer di Eropa.

Perubahan ini diperkirakan akan memberikan bintang-bintang seperti Lionel Messi, Antoine Griezmann, dan Robert Lewandowski pengalaman yang lebih sesuai dengan sistem sepak bola yang biasa mereka jalani di Eropa.

Pertandingan berikutnya NER Major League Soccer 19.00 MIA

Musim transisi untuk menghindari jeda kompetisi

Sebelum perpindahan penuh ke sistem baru, asosiasi Liga Amerika memutuskan untuk menggelar musim transisi singkat selama periode Februari hingga Mei 2027, guna menghindari terhentinya kompetisi dalam waktu lama antara akhir musim 2026 dan awal era baru pada Juli.

Berdasarkan sistem yang diumumkan, kompetisi musim transisi dimulai pada 19 Februari 2027 dan berlangsung hingga 8 Mei, dengan partisipasi 30 tim yang akan dibagi menjadi dua grup. Setiap tim akan memainkan 14 pertandingan, yaitu 7 laga di kandang dan 7 laga tandang, sebelum tim-tim yang lolos melaju ke babak gugur.

Sistem baru untuk menentukan juara

Delapan tim peringkat teratas di setiap grup akan lolos ke babak gugur, yang akan digelar dengan sistem sistem gugur selama bulan Mei, dengan jadwal pertandingan yang akan ditentukan kemudian.

Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan "Memorial Day", yang jatuh pada 31 Mei 2027, menjadi babak penutup musim transisi, sebelum dimulainya musim penuh pertama sesuai kalender Eropa pada bulan Juli di tahun yang sama.

Keputusan ini merupakan transformasi bersejarah dalam identitas Liga Amerika dan jadwal kompetisinya, sekaligus mencerminkan arah menuju penguatan keterkaitannya dengan sistem sepak bola dunia, baik dari sisi jadwal pertandingan maupun periode transfer.