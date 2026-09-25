Manchester City resmi menanggapi laporan yang menyebutkan bahwa mereka dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 tuduhan yang terkait dengan pelanggaran regulasi keuangan Liga Primer Inggris, dengan menegaskan bahwa proses masih berlangsung dan sejumlah berkas penting dalam kasus tersebut belum diselesaikan.

Seorang juru bicara Manchester City mengatakan, sebagaimana dikutip media Inggris: "Proses Liga Primer Inggris masih berjalan, dengan sejumlah aspek penting yang belum terselesaikan dan tunduk pada kerahasiaan penuh," seraya menegaskan bahwa sikap klub masih sejalan dengan pernyataan yang mereka keluarkan pada Februari 2023.

Klub menjelaskan bahwa mereka telah mematuhi seluruh prosedur terkait kasus ini selama delapan tahun terakhir, dengan dasar bahwa dewan direksi Liga Primer Inggris dan manajemen eksekutifnya akan menjalankan perannya sebagai lembaga regulator yang independen, jujur, dan adil, jauh dari segala pengaruh eksternal.

Tanggapan resmi Manchester City ini muncul menyusul laporan yang menyebutkan bahwa komisi independen yang menangani kasus tersebut telah menyatakan klub bersalah atas sebagian besar tuduhan yang ditujukan kepadanya, yang terkait dengan dugaan pelanggaran aturan keuangan Liga Primer Inggris.

Hingga kini belum ditetapkan sanksi yang mungkin timbul dari kasus tersebut, di saat Manchester City menegaskan bahwa proses belum berakhir dan sejumlah aspek mendasar dari berkas tersebut masih dalam peninjauan, yang berarti sikap final klub belum diputuskan.