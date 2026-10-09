Federasi Sepak Bola Turki mengumumkan pada hari Jumat ini pengakhiran kerja samanya dengan pelatih kepala tim nasional utama, pelatih asal Italia, Vincenzo Montella.

Keputusan tersebut datang di tengah hasil-hasil mengecewakan yang ditampilkan Turki pada jeda internasional terakhir, dengan kekalahan dalam 4 pertandingan yang mereka jalani di UEFA Nations League. Mereka tumbang dua kali dari Italia selain menelan kekalahan dari Prancis dan Belgia.

Dalam pernyataan resmi tim nasional Turki disebutkan: "Diputuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan pelatih tim nasional utama kami, Tuan Vincenzo Montella".









Montella menduduki jabatan tersebut pada September 2023, di mana ia membawa Turki ke Euro 2024 dan melaju bersama mereka hingga perempat final sebelum kalah dari Belanda dengan skor (2-1), yang merupakan hasil terbaik Turki di turnamen Eropa, sama dengan capaian menembus babak yang sama pada edisi 2000.

Montella turut berperan dalam kembalinya Turki tampil di Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka pada musim panas ini, namun perjalanan tim berakhir lebih awal di babak grup, dengan berada di dasar klasemen grup yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Paraguay.

Menurut media Italia, nama mantan bintang Turki, Arda Turan, mencuat sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Montella dalam memimpin staf kepelatihan tim nasional.