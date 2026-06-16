Resmi: Renard Ditunjuk sebagai Pelatih Tunisia

Asosiasi Sepak Bola Tunisia secara resmi mengumumkan penunjukan pelatih asal Prancis, Hervé Renard, sebagai pelatih kepala tim nasional hingga akhir Piala Dunia 2026, dengan ia akan mulai menjalankan tugasnya pada malam ini.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh federasi, perjanjian tersebut mencakup klausul yang mengatur pembukaan negosiasi baru setelah berakhirnya partisipasi tim nasional di Piala Dunia, dengan tujuan untuk meninjau kemungkinan perpanjangan kerja sama untuk periode yang lebih lama sesuai dengan tujuan olahraga yang spesifik yang sejalan dengan aspirasi tim nasional di fase mendatang.

Renard diperkirakan akan menggelar konferensi pers pertamanya sebagai pelatih Tunisia di lapangan latihan, setengah jam sebelum dimulainya sesi latihan pertama, di mana ia akan memaparkan garis besar proyek teknisnya dan rencananya untuk mengembalikan keseimbangan tim selama turnamen.

Penunjukan Renard, sebagai pengganti Sabri Lamouchi, terjadi beberapa jam setelah kekalahan telak 5-1 dari Swedia pada laga pembuka "El-Nesour" di Piala Dunia 2026.

Renard dikenal karena kemampuannya dalam menangani situasi darurat, karena ia pernah melatih beberapa tim nasional Afrika dan meraih prestasi gemilang, terutama saat menjuarai Piala Afrika bersama Zambia pada 2012 dan Pantai Gading pada 2015.

Federasi Sepak Bola Tunisia berharap dapat memanfaatkan pengalamannya yang luas untuk mengembalikan keseimbangan tim menjelang pertandingan krusial melawan Jepang, yang bermain imbang 2-2 dengan Belanda dalam pertandingan pembuka mereka.