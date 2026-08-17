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Resmi: Real Madrid Umumkan Kepergian Pemainnya

Transfers
Espanyol vs Real Madrid
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Strasbourg
Ligue 1
Spanyol
Prancis

Los Blancos terus menjual talenta muda

Real Madrid mengumumkan, pada hari Senin ini, kepergian salah satu pemainnya secara resmi selama periode transfer musim panas ini, setelah mencapai kesepakatan dengan klub Prancis, Strasbourg.

Real Madrid menjelaskan, dalampernyataan melalui situs resminya, bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Strasbourg yang mengatur kepindahan bek muda Jacobo Ortega ke barisan klub Prancis tersebut, mengakhiri perjalanannya di dalam benteng "Santiago Bernabeu" setelah delapan tahun yang dihabiskannya di akademi klub kerajaan itu.

Jacobo Ortega bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2018, saat berusia dua belas tahun, dan menapaki berbagai tim kelompok usia di klub tersebut hingga menjadi salah satu elemen paling menonjol di tim junior.

Musim 2025-2026 menyaksikan pemain ini meraih gelar bersama tim Juvenil A di ajang Liga Champions UEFA Junior, dalam salah satu momen paling menonjolnya bersama kostum Real Madrid.

Klub kerajaan itu menyampaikan terima kasih kepada Jacobo Ortega atas komitmen dan dedikasi yang ditunjukkannya selama keberadaannya di dalam klub, sembari menegaskan bahwa Real Madrid akan selalu menjadi rumahnya.

Ligue 1
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Marseille
OM
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
LaLiga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
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Real Madrid menutup pernyataannya dengan mengucapkan semoga sukses bagi Jacobo Ortega dan keluarganya dalam babak baru perjalanan profesionalnya bersama Strasbourg.

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