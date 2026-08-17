Resmi: Real Madrid Umumkan Kepergian Pemainnya

Real Madrid mengumumkan, pada hari Senin ini, kepergian salah satu pemainnya secara resmi selama periode transfer musim panas ini, setelah mencapai kesepakatan dengan klub Prancis, Strasbourg.

Real Madrid menjelaskan, dalampernyataan melalui situs resminya, bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Strasbourg yang mengatur kepindahan bek muda Jacobo Ortega ke barisan klub Prancis tersebut, mengakhiri perjalanannya di dalam benteng "Santiago Bernabeu" setelah delapan tahun yang dihabiskannya di akademi klub kerajaan itu.

Jacobo Ortega bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2018, saat berusia dua belas tahun, dan menapaki berbagai tim kelompok usia di klub tersebut hingga menjadi salah satu elemen paling menonjol di tim junior.

Musim 2025-2026 menyaksikan pemain ini meraih gelar bersama tim Juvenil A di ajang Liga Champions UEFA Junior, dalam salah satu momen paling menonjolnya bersama kostum Real Madrid.

Klub kerajaan itu menyampaikan terima kasih kepada Jacobo Ortega atas komitmen dan dedikasi yang ditunjukkannya selama keberadaannya di dalam klub, sembari menegaskan bahwa Real Madrid akan selalu menjadi rumahnya.

Real Madrid menutup pernyataannya dengan mengucapkan semoga sukses bagi Jacobo Ortega dan keluarganya dalam babak baru perjalanan profesionalnya bersama Strasbourg.

Baca juga:

Bom yang tak diumumkan: Kisah lengkap kepindahan Rodri dari Real Madrid ke Barcelona

