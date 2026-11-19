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Real Madrid secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang asal Prancis, Aurelien Tchouameni, pada Kamis (hari ini). Langkah ini menunjukkan tekad klub untuk mempertahankan sang pemain sekaligus menegaskan perannya yang penting dalam proyek tim pada tahun-tahun mendatang.

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Real Madrid mencapai kesepakatan dengan Tchouameni untuk memperpanjang kontraknya sehingga ia akan bertahan di klub hingga 30 Juni 2032, setelah kedua belah pihak sepakat memperbarui kontrak untuk enam musim tambahan, sebagaimana diumumkan situs resmi klub.

Tchouameni menjadi salah satu pilar di lini tengah Real Madrid sejak bergabung pada 2022 dari klub Prancis, Monaco. Ia berhasil mengamankan tempat di susunan pemain utama, sehingga klub memutuskan untuk memastikan masa baktinya dalam jangka panjang lewat perpanjangan kontrak baru ini.

Gelandang asal Prancis itu telah tampil dalam 205 pertandingan berseragam Real Madrid selama lima musim bersama tim, dan dalam periode tersebut berhasil meraih delapan gelar.

Tchouameni mengoleksi satu trofi Liga Champions, dua trofi Piala Dunia Antarklub, dua trofi Piala Super Eropa, satu gelar LaLiga, satu trofi Copa del Rey, serta trofi Piala Super Spanyol.

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Musim ini, di bawah arahan pelatih baru asal Portugal, Jose Mourinho, Tchouameni telah tampil dalam 10 pertandingan di semua kompetisi dan mencatatkan satu assist.

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Di level internasional, Tchouameni telah tampil dalam 50 pertandingan bersama timnas Prancis dan meraih gelar UEFA Nations League 2021, melanjutkan kariernya yang gemilang baik di level klub maupun tim nasional.

Tchouameni juga memperkuat Prancis di Piala Dunia musim panas lalu. Ia tampil dalam empat pertandingan dalam perjalanan Prancis hingga finis di peringkat keempat turnamen tersebut.

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Tchouameni tidak masuk skuad Prancis pada jeda internasional terakhir akibat cedera, sehingga ia absen dalam dua laga UEFA Nations League melawan Italia dan Turki karena cedera .

Keputusan mencoret gelandang internasional tersebut diambil setelah ia mengalami cedera di area pubis, yang membuatnya tidak dapat melanjutkan pemusatan latihan bersama Prancis dan harus kembali ke klubnya, Real Madrid.

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Tanpa dirinya, Prancis berhasil menuntaskan fase grup sebagai pemuncak Grup A dengan koleksi 13 poin. Setelah kalah dari Italia (3-1), Prancis bangkit dengan menang atas Turki (2-1).

Real Madrid bersiap melanjutkan kiprah di LaLiga dengan menghadapi Celta Vigo pada Sabtu mendatang di Stadion Santiago Bernabeu. Para pendukung menantikan kembalinya tim setelah jeda internasional, terlebih Real Madrid menunjukkan performa dan hasil yang impresif pada periode di antara jeda internasional pertama dan kedua.

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