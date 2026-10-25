Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Hilal v Al Ettifaq: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Resmi: Pertandingan Al Hilal dan Al Ettifaq Ditunda di Liga Roshn

Al Hilal
Saudi Pro League
Arab Saudi

Keputusan menguntungkan sang raja Asia

Liga Sepakbola Profesional Arab Saudi mengumumkan penundaan laga Al Hilal melawan Al Ettifaq, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-13 Liga Roshn Saudi untuk para profesional, selama 48 jam, sehingga akan digelar pada 7 November menggantikan jadwal sebelumnya yang ditetapkan pada 5 November.

Baca juga: Eksklusif untuk Kooora: Ketidakpuasan di Al Hilal akibat penundaan laga Al Nassr!

Keputusan ini diambil untuk memberikan Al Hilal periode istirahat tambahan sebelum melanjutkan kompetisi domestiknya, setelah sebelumnya dijadwalkan menghadapi Shabab Al Ahli Dubai dari Uni Emirat Arab pada 3 November, dalam rangkaian pertandingan pekan keempat Liga Champions Elite Asia.

Berdasarkan perubahan baru ini, Al Hilal akan mendapatkan dua hari tambahan sebelum menghadapi Al Ettifaq, dalam rangka mempertimbangkan jadwal partisipasi kontinental dan domestiknya, sembari tim berupaya menjaga kesiapan para pemainnya selama periode yang menyaksikan padatnya jadwal pertandingan.

Laga melawan Al Ettifaq merupakan titik penting bagi Al Hilal dalam perjalanannya di Liga Roshn, namun perubahan jadwalnya akan memberikan tim pelatih yang dipimpin pelatih Italia Simone Inzaghi ruang tambahan untuk persiapan, setelah menjalani laga di ajang Asia.

Al Hilal memuncaki klasemen Liga Roshn dengan 27 poin, setelah kemenangannya atas Al Qadsiah pada pekan ke-11, dengan skor 3-2.


SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google