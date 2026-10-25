Liga Sepakbola Profesional Arab Saudi mengumumkan penundaan laga Al Hilal melawan Al Ettifaq, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-13 Liga Roshn Saudi untuk para profesional, selama 48 jam, sehingga akan digelar pada 7 November menggantikan jadwal sebelumnya yang ditetapkan pada 5 November.

Baca juga: Eksklusif untuk Kooora: Ketidakpuasan di Al Hilal akibat penundaan laga Al Nassr!

Keputusan ini diambil untuk memberikan Al Hilal periode istirahat tambahan sebelum melanjutkan kompetisi domestiknya, setelah sebelumnya dijadwalkan menghadapi Shabab Al Ahli Dubai dari Uni Emirat Arab pada 3 November, dalam rangkaian pertandingan pekan keempat Liga Champions Elite Asia.

Berdasarkan perubahan baru ini, Al Hilal akan mendapatkan dua hari tambahan sebelum menghadapi Al Ettifaq, dalam rangka mempertimbangkan jadwal partisipasi kontinental dan domestiknya, sembari tim berupaya menjaga kesiapan para pemainnya selama periode yang menyaksikan padatnya jadwal pertandingan.

Pertandingan berikutnya ALS AFC Champions League Elite 14.15 HIL

Laga melawan Al Ettifaq merupakan titik penting bagi Al Hilal dalam perjalanannya di Liga Roshn, namun perubahan jadwalnya akan memberikan tim pelatih yang dipimpin pelatih Italia Simone Inzaghi ruang tambahan untuk persiapan, setelah menjalani laga di ajang Asia.

Al Hilal memuncaki klasemen Liga Roshn dengan 27 poin, setelah kemenangannya atas Al Qadsiah pada pekan ke-11, dengan skor 3-2.



