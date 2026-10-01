Klub Spanyol, Eldense, secara resmi mengumumkan pada hari Kamis ini bahwa bintang Argentina, Lionel Messi, telah mengakuisisinya, dalam sebuah kesepakatan yang menandai perubahan bersejarah bagi tim asal kota Alicante itu, serta membuka babak baru dalam sejarahnya yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun.

Klub tersebut mengumumkan kedatangan "salah satu sosok terpenting dalam sejarah olahraga" ke sepakbola profesional Spanyol sebagai pemilik baru, seraya menegaskan bahwa masuknya Messi ke dalam struktur Eldense menandai awal dari sebuah proyek yang, menurut klub, berlandaskan "visi jangka panjang".

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Tujuan dari babak baru ini adalah mendorong "perkembangan olahraga, kelembagaan, dan sosial dari klub Eldense", sehingga memungkinkannya untuk terus maju baik di dalam maupun di luar lapangan.

Eldense didirikan pada tahun 1921, dan kini bersiap menghadapi babak baru yang bertemakan ambisi, karena klub menegaskan bahwa tujuannya adalah "mapan dan tumbuh di sepakbola profesional", dengan tetap sepenuhnya mempertahankan identitasnya.

Dalam konteks ini, klub asal Alicante tersebut menjelaskan bahwa proyek ini berupaya untuk "menonjolkan akar, sejarah, dan sentimen biru-merah tuanya", dalam sebuah pengumuman yang mengaitkan kedatangan Messi dengan proyek pertumbuhan dan perkembangan, sembari menjaga warisan klub yang telah terentang lebih dari satu abad.

Syarat Perizinan

Eldense menjelaskan, dalampernyataan resmi, bahwa "kesepakatan ini masih menunggu izin yang diperlukan dari Dewan Tinggi Olahraga", sesuai dengan ketentuan undang-undang olahraga Spanyol.

Dengan demikian, meskipun klub telah secara resmi mengumumkan akuisisi Messi atas dirinya, penyelesaian proses ini masih bergantung pada diperolehnya izin yang diperlukan dari Dewan Tinggi Olahraga, sebagaimana dikutip surat kabar Catalan "Sport".

Setelah prosedur ini rampung, pemain Argentina itu secara resmi akan dapat memulai babaknya di puncak Eldense, dalam sebuah proyek yang bertujuan untuk "mapan dan tumbuh di sepakbola profesional".



