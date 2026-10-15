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Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Resmi: Messi akan absen dalam laga Al Ittihad

Al-Ettifaq vs Al Ittihad
Al-Ettifaq
Al Ittihad
Saudi Pro League
R. Messi
Arab Saudi
Prancis

Pukulan menyakitkan

Pemain Al-Ettifaq asal Prancis, Ryan Messy, dipastikan absen dari laga timnya melawan Al-Ittihad di Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Ittihad akan bertandang ke markas Al-Ettifaq pada hari Selasa mendatang, di stadion milik tim tuan rumah di Dammam, dalam pekan kesepuluh Liga Roshn.

Beberapa hari sebelum pertandingan, klub Al-Ettifaq mengumumkan bahwa Messy mengalami peregangan pada ligamen bagian dalam.

Klub Arab Saudi itu menjelaskan, melalui sebuah cuitan di akun resmi mereka di situs "X", bahwa pemain Prancis tersebut akan absen dari skuat tim selama 10 hari, guna memulihkan diri dari cederanya.

Dengan demikian, pemain berusia 19 tahun itu akan absen membela Al-Ettifaq saat menghadapi Neom dan Al-Ittihad, pada hari Sabtu dan Selasa, dalam pekan kesembilan dan kesepuluh Liga Roshn, dengan kemungkinan absennya diperpanjang hingga laga melawan Al-Khaleej pada Sabtu berikutnya di pekan kesebelas.

Perlu diingat bahwa Messy telah tampil bersama Al-Ettifaq dalam 8 pertandingan sejak kedatangannya ke tim pada bursa transfer musim panas lalu, dan selama itu ia hanya berhasil mencetak satu gol, tanpa memberikan satu pun assist.

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